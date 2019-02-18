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Заказали 32 куска мяса: Хашукджи могли сжечь в тандыре - турецкие СМИ

18 февраля 2019, 19:39  •  65 • Политика
Турецкие СМИ выдвинули еще одну версию того, как его убийцы могли избавиться от тела саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Так, издание Habertürk утверждает, что после смерти останки колумниста Washington Post могли сжечь в печи тандыре, расположенной в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле. При этом, чтобы скрыть факт уничтожения тела, туда из ресторана было заказано 32 порции сырого мяса.
Так же турецкие СМИ утверждают, что судмедэксперт, прибывший с командой предполагаемых убийц журналиста мог иметь опыт в уничтожении человеческих останков. Ранее он написал научную работу на тему исчезновения следов ДНК при воздействии высоких температур.
Ранее, напомним, СМИ выдвигали версию, что тело Хашукджи могло быть уничтожено с помощью кислоты.
Сообщение об исчезновении журналиста поступили в октябре предыдущего года. В конце января Турция заявила, что готова к международному расследованию инцидента. Согласно утверждениям президента страны Реджепа Эрдогана, к убийству представителя прессы могут быть причастны люди из окружения саудовского кронпринца.
Обо всем этом сообщается в материале турецкого издания Habertürk.

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