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Задержанный Афинами российский эксперт назвал себя заложником Украины

05 марта 2019, 13:54  •  84 • Политика
Задержанный Афинами по запросу Украины российский эксперт по нефти Евгений Калинин заявил, что взят Грецией в заложники в интересах Киева.
Напомним, о задержании Калинина в Греции по запросу Украины стало известно 2 марта. Гражданин России является специалистом в энергетической отрасли.
Как сообщил его адвокат Яннис Рахиотис, Калинин находился в стране в служебной командировке и был задержан греческими правоохранителями в аэропорту 28 февраля.
В пятницу в суде прошло слушание по его делу. Решением прокурора Калинин был отправлен под арест до получения официального запроса Украины на его экстрадицию.
Украинские власти обвиняют Евгения Калинина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране. Однако сам задержанный объяснил, что его преследуют за работу в компаниях, якобы контролировавшихся сторонниками бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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