Зачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин: расследование Владимира Ворсобина

Интернет гудит: в стране появился градоначальник - Сардана Авксентьева, которая, избравшись, тут же распродала дорогие служебные машины и снизила цены на проезд в автобусах. Неужели такое бывает?! Политобозреватель «Комсомолки» тоже засомневался - все ли тут правда? Все ли чисто? И отправился проверить этот феномен лично.

МЕЧТА О СПРАВЕДЛИВОМ НАЧАЛЬНИКЕ

Наберите в интернет-поисковике «мэр Якутска», и вы обречены на чтение бесконечных «ничего себе!», «да ладно?!» и «не может быть!».

Вы окунетесь в интернет-легенды и блог-сказания. Что где-то далеко-далеко появилась удивительная женщина. Она чиновник, но распродает лимузины, сокращает траты на бюрократов и вместе с народом бьется с ворами-дорожниками.

Я, конечно, понимал, что это очередная народная сказка о Робин Гуде (в юбке). Что опять нарисовался Китеж-град - город вечно ускользающей от русских справедливости. Что это снова русская тоска по честной жизни.

И что я обречен на командировку…

Сардана Авксентьева. Фото: instagram.com/sardanaavksentieva

СКОЛЬКО ВЫБРАННЫХ МЭРОВ ОСТАЛОСЬ?

Стекло якутского аэропорта. Собираюсь с духом. Шаг в минус 45 - для нас, среднерусских, в космос…

«Жаль, - думаю. - Наверняка ведь с этой историей все не совсем так. Или совсем не так. Наверняка Сардана Авксентьева окажется…»

- Вы уже не мэр, а мифический герой, - сказал я ей в первую же секунду.

Смеется.

- Люди услышали, что у Ледовитого океана какая-то тетенька появилась, - говорит Авксентьева быстро, с чуть уловимым якутским акцентом. - И дальше уже додумали.

- Додумали?

- Ну не настолько я крутая! - и смотрит - не тяжело, как нормальный начальник, а как-то странновато - весело.

Сардана Владимировна выиграла выборы по окаянному для федеральных властей сюжету. Как известно, на региональных выборах прошлой осенью взбрыкнули Хабаровск, Владивосток, Владимир, Хакасия и вот Якутск - один из редких городов, где еще остались прямые выборы мэра. Здесь никому не известная менеджер аэропорта вдруг разгромила ставленника губернатора.

- Зря отменяют выборы мэров. Зря! Сколько в России таких? Семь осталось? - вздыхает Авксентьева. - Думаю, у нас выборы мэра сохранились из-за предыдущего главы города (Айсен Николаев - сейчас уже глава Якутии. - В. В.). Он пользовался таким авторитетом у народа и у власти, что не было необходимости отменять.

- То есть, если не уверены в переизбрании, выборы уничтожаются ради спокойствия? - уточняю.

- Совершенно верно. Для спокойствия всех и вся…

Сардана Авксентьева в якутском национальном костюме. Фото: instagram.com/sardanaavksentieva

НОРМАЛЬНЫЙ ХАЙП

Вход в мэрию затрудняли две вещи - километр ходьбы от гостиницы (минус 45, оказывается, превращают нос в сливу) и медведь у входа, отморозивший мой палец на кнопке «фото».

Других преград никаких. Поднимаешься на 6-й этаж, и вот она, мэрия Якутска - коридор с десятком комнатушек. В конце скромная приемная Авксентьевой.

- Прошло всего пять месяцев. К серьезным вещам пока даже не приступила, - говорит. - Да, выставили на торги служебные машины (в том числе Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol. - В. В.). Ну сэкономили, ну отменили, ну поймали кого-то… Пока я просто расставляю маячки для своего работодателя.

- Для кого-кого?

- Меня же наняли горожане, - смотрит удивленно. - Они платят мне зарплату. А я показываю им, что помню свои обещания и буду их выполнять. Я сигналю чиновникам: ребята, отныне мы поступаем так… Да и потом (пожимает плечами) странно, почему нормальные действия чиновника воспринимаются как хайп или пиар. Ничего расчудесного, обычные поступки.

ПЕРВЫЕ ПОСТУПКИ АВКСЕНТЬЕВОЙ

1. Решила разорвать контракт с подрядчиком, укладывающим асфальт в Якутске прямо в снег (что привело в восторг и многие другие регионы).

2. Отказалась платить столичному модельеру, приглашенному на фестиваль «Зима начинается с Якутии» (ранее мэрия выделила 800 тысяч рублей). Деньги пошли на покупку воздухоочистителей для школ.

3. Проверка расходов в 40 миллионов на уборку города. Из сотни положенных дворников на месте оказались… два. И те были пьяны. В итоге увольнение чиновников и возвращение протрезвевших коммунальщиков на улицы.

4. Ну и, наконец, самое знаменитое, что порвало предновогодний российский интернет…

Но сначала надо кое что объяснить.

БАРСТВО НАДО ОТМЕНИТЬ

Любой миф разбивается о быт. И Якутск, честно говоря, не производит впечатления вытащенного из разрухи города. Более того, водители ворчат, что дороги стали чистить… хуже.

- Не хуже, а умнее, - возражает серый кардинал мэрии, первый зам Авксентьевой удивительный Владимир Федоров (о котором речь ниже). - В такой мороз выгонять технику - гарантированно ее угробить.

Меня терзали смутные сомнения. А если якутская сказка - все-таки грамотный пиар?

- Откровенно говоря, я не увидел в ваших первых шагах необычного, - говорю я мэру. - В свое время Никита Белых, начиная губернаторствовать на Вятке, тоже продал машину прежнего губернатора. Тоже под аплодисменты… Вы, кстати, еще снизили на 2 рубля проезд в городском транспорте…

- Мало, понимаю, - вздыхает мэр. - Но при прежней администрации проезд подняли сразу на 5 рублей. Меня избиратели спрашивали: почему на 5? А я когда-то работала в администрации (замом мэра Якутска. - В. В.), знаю, как утверждаются тарифы. Поэтому прекрасно понимаю - тариф задран. И его можно снизить. Ведь когда у людей все плохо-плохо, муниципалитет всегда может их поддержать. Пусть даже такой ерундой, как 2 рубля.

- Популизм?

- Так и говорят. Но люди, которые каждый день ездят и платят, считают: да хоть так. (Задумавшись.) Вы говорите: популизм… А кому от него плохо? Люди поняли, что их услышали… Зачем иначе в мэрии сидеть-то?

- Что пришлось ломать в первую очередь?

- Ничего. Люди поняли, что правила поменялись. Да я что и прошу-то?! Не хамите, поступайте по совести и по закону. Все!

- Но вы уволили сотрудника, который занимался новогодними корпоративами. Эта история широко разошлась по интернет-Руси.

- Это была концовка трагедии... (Хмурится.) Сначала этот сотрудник принес бумаги на покупку новой мебели. Я возражаю: зачем столько новых диванов?! Оказывается, ежегодный план закупок. Его приняли в начале 2018-го. Я говорю: «Максим, не делай так, не надо». Второй раз мы поспорили по поводу охраны. Я говорю: от кого охрана?

Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми Вход в мэрию Якутска стережет белый медведь (спокойно, это лишь скульптура). Но чтобы сделать его фото при нормальных якутских минус 45 градусах, наш спецкор отморозил палец.Фото: Владимир ВОРСОБИН

- Вам пытались всучить телохранителя?

- Да! Я говорю: зачем он мне в родном городе? Стоять со мной в лифте? Я знаю, где мой кабинет, могу сама дойти.

- А если побьют по дороге?

- Значит, заслужила. И потом большинство дверей в мэрии открыты. Закричу, люди же выбегут… На совещании говорю: «Товарищи, это барство надо отменить». Но проходит время, и этот Максим подписывает контракт на банкет! Когда я посмотрела, мне плохо стало… В бумаге написано: на главу и его замов (а у меня их пять). Один банкет на 300 тысяч рублей, второй - на 800 тысяч. И это мы должны съесть вшестером?!

- На распил похоже...

- Он давал объяснения…

- Какие?

- Я объясню, но не сюда (показывает на диктофон).

Выключаю диктофон.

Через минуту включаю.

- Хитроумный парень, - киваю.

- А как я могла иначе поступить? На глазах у всего города? - с болью говорит мэр.

«ОПЕРЕДИЛА ВРЕМЯ»

- Вы слышали о трагической истории мэра Петрозаводска Галины Ширшиной, которая так же неожиданно выиграла выборы? Она так же продала машины, лишила чиновников банкетов и распорядилась пускать всех желающих на планерки мэрии. В итоге ее замов арестовали, а ее саму отправили в отставку.

- Да, я слышала о ней (грустно кивает)… Ширшина опередила время. Тогда ни люди, ни власти не были готовы к новому взгляду на управление. У меня пока, слава богу, мощная поддержка работодателя. 65 - 66%.

- Вы следите за рейтингом?

- Меня заставляют. Я читаю отклики. Очень важно не отрываться от действительности - ведь так можно и адекватность потерять… Сейчас общественная активность на подъеме, и люди не позволят мне сделать что-то не так.

ПЛАН - УЛУЧШИТЬ НАСТРОЕНИЕ

- Теперь вы заложник образа. Но народ - романтик: сначала очаровывается, придумывает себе сказку, а потом…

- Я разочарования не боюсь. Скажу больше, я его жду. Люди любят новое, блестящее, потом все забывается, появляются новые герои. Это нормально. А пока я выражаю российскому интернет-пространству признательность. Я прошу обязательно включить мои слова в интервью - слова поддержки для меня очень важны! Потому что бывают моменты, когда не получается, денег не хватает, как в любом муниципалитете… Но когда читаешь письма со всей страны: «Давай-давай, не сдавайся, у тебя все получится!» - ты заряжаешься. Но я готова к тому, что поддержка пойдет на спад. Одна ошибка - и все моментально разлетится...

- Одно неосторожно сказанное слово, и всё? Почему?

- Оголено все у людей. Взвинчено. И им чиновник еще хамит. Ну какой реакции он ждет?!

- У российских чиновников наверняка на вас зуб. Им якутским примером тычут - вот как надо относиться к людям.

- В якутской элите никакой враждебности не замечаю. Более того, на Новый год я получила поздравления от мэров других городов - Казани, Магаса, Евпатории… Я была в изумлении (смеется). А насчет зуба... Смотрите (показывает на маленькую куклу-неваляшку на столе). Мэр города Котовска подарил. Как символ стойкости.

- И в этом ваш секрет?

- Я просто принципиально не меняю образ жизни. Как ходила в те же магазины и кинотеатр, так и хожу. Чиновникам надо не бояться встречаться с людьми. Ведь очевидно, что власть должна стать более открытой и человечной, что ли. Очевидно! Посмотрите, в каких условиях мы живем. Люди по утрам ждут на остановках автобус…

- Прохладно у вас: минус 45.

- А меня спрашивают: «Какой у вас стратегический план?» «Поставить больше теплых остановок», - отвечаю. Пройдите утренний путь горожанина. И поймете мой стратегический план!

- Никита Белых тоже верил в «работодателя», но через два года мне сказал: «Общество сидит, щелкает семечки и смотрит, как власть корячится». Он, к своему ужасу, понял, насколько инертны люди…

- Я прекрасно понимаю, о чем говорил Белых. Просто многие люди… не нуждаются в мэрии. Кому-то не нужны детсады, а кому-то - общественный транспорт, если человек ездит на своем авто. Но я, например, встречалась с погорельцами. Люди потеряли всё! Но если нормально с ними говорить, отношение к власти теплеет. Ведь когда мы начинаем злиться? Когда считаем, что нас обманывают, не уважают. Но и тут терпение не бесконечно, пообещал что-то - сделай! У меня есть свои задачки и задачищи - и все ради одного: улучшить настроение людей.

БЕСПАРТИЙНЫЙ «СТОРОННИК»

В Якутске нового мэра, как мне показалось, уважают. И пока (редкий для России случай) у Авксентьевой даже нет явного врага. При этом чиновники в анонимных рассуждениях сходятся - новый мэр идет по грани. С одной стороны, Авксентьева под защитой всероссийской славы, и сейчас ее не решатся тронуть. С другой - именно тот факт, что Авксентьева популярнее всех якутских чиновников, вряд ли примирит их с ее существованием.

Недавно, например, в мэрию пришел какой-то человек, оставил пакет и вышел. Пакет был забит деньгами! Как утверждают в мэрии, пакет быстро вернули…

- Вы вдруг вступили в «Единую Россию»? - спрашиваю.

Улыбка мэра тускнеет.

- Нет. Я вступила в ряды сторонников.

- Есть такая организация?

- Да. «Сторонники партии «Единая Россия», где состоят беспартийные. Я сама зашла на сайт, написала заявление и отправила по почте.

- Зачем?

- Я и мой город должны показать, что мы не оппозиция. (С отчаянием.) Как еще мы должны это показать?!

- Сардана Владимировна, почему должны? Кому? Вы же стали мэром, как говорят, благодаря протестному голосованию.

- Больше все-таки было тех, кто призывал меня не идти ни на какую конфронтацию…

- Тогда вступили бы сразу в партию.

- Нет, я беспартийный человек. Это другое. В «сторонниках» очень хорошо написано: это площадка для обсуждения решений партии.

- Сардана Владимировна...

- Не провоцируйте меня!

Обращение мэра Якутска Сарданы Авксентьевой к интернет сообществу.Владимир ВОРСОБИН

БЫЛ СПОНСОРОМ - СТАЛ ПЕРВЫМ ЗАМОМ

И тут я задаю каверзный вопрос о первом заме Авксентьевой Владимире Федорове.

Известный (даже популярный) в городе бизнесмен давно пробивался во власть, да так упрямо, что у якутских чиновников борьба с Федоровым была будничной обязанностью. Политкарьера бизнесмена стартовала в начале 2000-х, когда тот стал зампредом Контрольного комитета Госсобрания республики. В тот момент комитет, по словам Федорова, вскрыл махинации с поставкой медтехники… Но пошел как-то Федоров порыбачить, поссорился с пьяными мужиками, ну и пришлось, говорит, стрелять по ногам… Дали депутату в 2005-м четыре года поселения. Отбыв срок, он снова бросился в борьбу…

- Против прямых выборов мэра есть хороший аргумент, - начинаю я издалека. - В избирательных кампаниях за спиной кандидатов часто соревнуются бизнесмены (обеспечивающие победу своими ресурсами), которые потом - есть такой риск - грабят целые города.

- Не мой случай, - быстро говорит мэр. - Кампанию действительно финансировал Федоров. Он шел на выборы, но все понимали - его не зарегистрируют. (Партия «Родина» в последний момент сняла Федорова с мэрской гонки. - В. В.) Но мне повезло, что я не попала в финансовую зависимость. Федоров настолько прозрачен, что в «переулке каждая собака знает его легкую походку»… Сейчас он в мэрии на самом тяжелом участке, в условиях Севера с этим может справиться только герой - ЖКХ. Мы сразу договорились - никакие его бизнес-интересы тут поддерживаться не будут.

- И вы можете его уволить?

- Могу, и он это знает.

ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН

- Никакой я не чудо-мэр, я руковожу городом как могу, - сказала на прощание почему-то чуть виновато Авксентьева и снова засмеялась. - Надеюсь, что не разочарую… Следите за мной.

- Для мэров плохая примета, если я слежу, - мрачно шучу в ответ.

С другой стороны, даже если и произойдет обещанное Сарданой разочарование, якутская сказка, легенда - как это ни назови - уже работает.

Как чиновничий пример.

Думаете, случайность, что еще одна дама - свеженазначенный министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких - на днях дала пресс-конференцию, где откровенно рассказала, как делались в ее ведомстве дела? Как бесхозяйственно потрачен предшественниками миллиард рублей. Что ей с ходу попытался дать взятку Федоров… (Спокойно, не тот, а глава АО «Якутская ярмарка» Михаил Федоров.) Он, собственно, ничего страшного не сделал. В России многие чиновники считают, что им положена доля от будущих сделок. Пришел Федоров. Сообщил об этом. Нарвался на новичка. И сел, любезный…

Может, совпадение.

Может, миф.

А вдруг это она, долгожданная? Новая реальность.

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