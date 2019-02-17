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«Заберите их»: Трамп пригрозил Европе отпустить боевиков

17 февраля 2019, 14:24  •  111 • Война
Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные взяли в плен в Сирии более 800 боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) и указал, что они приехали на Ближний Восток из европейских стран.
«Соединенные Штаты просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников возвратить на свою территорию более 800 бойцов ИГ, которых мы захватили в Сирии, и предать их суду. Халифат готов к падению. Альтернатива не очень хороша — мы будем вынуждены отпустить их...», — написал глава Белого дома в твиттере.
При этом в комментариях под постом многие указывают на странное поведение Трампа: отпускать на свободу захваченных террористов, но строить стену на границе с Мексикой против мигрантов с юга. Кроме того, подписчики аккаунта президента США напоминали ему о его же сделанных ранее заявлениях о «полностью побежденном ИГ в Сирии».
«Мы задерживаем семьи (иногда по отдельности) просто за неоднократное пересечение границы, но мы не можем задержать террористов? Я все правильно понимаю?» — выразил один из пользователей лейтмотив большинства комментариев.
В декабре прошлого года газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад Центра стратегических и международных исследований писала, что союзники США в Европе сталкиваются с «серьезной угрозой» терроризма со стороны радикальных исламистов.
Результаты исследования показали, что
число неудавшихся, предотвращенных и реализованных терактов со стороны исламских группировок в Европе выросло на 725% в период с 2007 по 2017 годы, говорилось в материале.
Это происходит на фоне того, как угроза терроризма не рассматривается, как приоритетная в программе безопасности США, где все больше фокусируются на угрозе со стороны России и Китая, указывали авторы.
«Угроза нападений таких групп, как ИГ и «Аль-Каида» (организация запрещена в России) (террористическая организация, запрещена в России), на союзников США, таких как Великобритания и Франция, находится на одном из самых высоких уровней» c сентября 2001 года, цитировала WSJ доклад.
В документе также напоминалось, что с 2017 года в Европе произошло самое большое количество террористических атак «крайне правых экстремистов» за последние два десятилетия.
«Наиболее значительные террористические заговоры и нападения исламских группировок в Европе совершаются гражданами европейских стран, а не беженцами или лицами, ищущими убежища»,
— резюмировалось в докладе.
Двумя месяцами ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что за три года в Сирии при поддержке российских военных удалось полностью разгромить бандформирования ИГ.
Во время выступления в рамках пятого совещания глав Минобороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии глава российского оборонного ведомства отметил, что армия правительства Сирии в настоящее время контролирует большую часть территории страны, передает ФАН.
«В настоящее время сирийские вооруженные силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны. За время проведения операции на территории Сирийской Арабской Республики уничтожено более 87,5 тысячи террористов, освобождено 1411 поселений и более 95% сирийских территорий», — сказал военный.
По его словам, в ходе боевых действий было поражено порядка 122 тысяч объектов террористов, сделано более 40 тысяч боевых вылетов.
В сентябре прошлого года британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что
Великобритании угрожают террористы ИГ. По его словам, боевики, которые действуют в Афганистане, «имеют возможность совершить атаки» в Европе.
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Он также добавил, что данные группировки связаны с их единомышленниками по всему континенту. Уильямсон подчеркнул, что Британия должна действовать для предотвращения атак этих группировок.
В том же месяце сирийские СМИ сообщили о том, что возглавляемая США международная коалиция эвакуировала на вертолетах из Дейр-эз-Зора боевиков ИГ, передает НСН.
В феврале прошлого года два американских вертолета приземлились вблизи города Аш-Шаддади и вывезли оттуда несколько главарей ИГ. Террористов перенаправили на базу «Сабах Аль-Хейр» в 20 км южнее города Хасаке. Эта база используется американскими военными как тренировочный центр для членов незаконных вооруженных группировок, писали арабские СМИ.

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