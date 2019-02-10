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За запугивание украинцев погранслужбе Незалежной напомнили про обещание агента "Лолита"

10 февраля 2019, 19:54  •  77 • Политика
Политолог Владимир Рогов прокомментировал в беседе с Царьградом новость от погранслужбы Украины о новых требованиях российских пограничников, которые якобы за три дня не впустили сотню человек на машинах с объемом двигателя больше 2 литров. Эксперт напомнил пограничникам Незалежной за запугивание украинцев про обещание агента "Лолита", под которым год назад стал известен и в России и у себя в стране президент Незалежной Петр Порошенко.
Ранее в погранслужбе Украины стали запугивать жителей страны новыми требованиями российских пограничников: мол, те не пускают на территорию РФ автомобили с мощным двигателем - где объем больше 2 литров. А тех, кто оказался "отказником", лишился въезда, мол, записывают на видео, что отказ был добровольный.
Политолог, председатель комитета государственного строительства Новороссии Владимир Рогов в беседе с Царьградом, комментируя запугивания погранслужбой Укранины, напомнил про обещание агента "Лолита", данное ФСБ. Под личиной агента в прошлом году обнаружился президент Незалежной Петр Порошенко.
"Это все очень напоминает мне историю, связанную с агентом "Лолита". Это второе имя Порошенко, - говорит эксперт. - Письмо человека, называющего себя украинским президентом, ФСБ наделало в свое время много шума, это было год назад. В том письме этот гражданин Украины непосредственно Порошенко обязался не действовать во вред России и российским интересам".
Политолог указал, что "когда возникают какие-то вопросы на границе или где-то еще, то звучит принцип: "А нас за що?". И даже вспомнил по этому поводу анекдот.
"В известном анекдоте, когда два украинских националиста общаются и один другому предлагает: "Пойдем москалей убивать". На что первый говорит: "А если нас?" А тот ему отвечает: "А нас-то за що?", - рассказал популярную шутку эксперт. - Вот что-то аналогичное и здесь".
Он пояснил, что при внесении людей в санкционные списки, "начинаются крики, истерики о чистоте рынка, чтобы их не наказывали". Политолога в этом случае, по его словам, обнадеживает инициатива Совета Федерации, Госдумы и поддержанная в Совете при президенте РФ, инициатором которой является Владимир Джабаров по поводу так называемого "списка Иванова".
"Напомню, Иванов был убит во львовской тюрьме, естественно это тоже будут санкции", - уверен Рогов.
"Давно пора России жестко действовать, - подчеркнул эксперт, полагая, что представитель украинской погранслужбы "всё приукрасил". - А двухлитровые и больше автомобили объясняют, кому в условиях руин на Украине жить хорошо, кто может себе позволить заправлять дорогой бензин, покупать дорогие машины, не взирая на войну. Даже не невзирая, а благодаря войне, жить все лучше. Но при этом, не чураться ездить в Россию, зарабатывать на российском рынке".
Политолог призвал "провести системную работу, составить большие списки", по которым не только первые лица киевского режима, "но и простые каратели из ВСУ и прочих карательных батальонов не имели ездить в Россию на заработки".
Напомним, год назад история с агентом ФСБ "Лолитой" - Порошенко началась после того, как в распоряжении грузинского телеканала "Рустави-2" оказалось его письмо. В нем украинский президент Петр Порошенко под этим псевдонимом обещал не нарушать законы РФ и признавал себя куратором Партии регионов
Адвокат Андрей Портнов предложил даже инициировать международную экспертизу, чтобы понять, лично ли Порошенко писал это обещание.

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