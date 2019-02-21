За участие России в спасении лётчиков из плена правительство Молдовы пожаловалось в ООН и ЕС

А «заложники Кремля» благодарят россиян и упрекают молдавскую власть за равнодушие

24 ноября 2015 года в Афганистане был сбит вертолёт, который участвовал в миротворческой операции под эгидой ООН. Командира экипажа, состоявшего из троих молдавских лётчиков, убили, остальных взяли в плен. После трёх лет плена благодаря вмешательству России Лионеля Буруянэ и Михая Крихана удалось спасти, переправить в Москву и поместить в больницу.

Казалось бы, прекрасная новость, молдавскому правительству можно только порадоваться и поблагодарить россиян за спасение граждан РМ. Но не тут-то было!

Представители Демократической партии тут же обвинили Додона в том, что лётчиков специально освободили перед выборами. А спикер парламента Андриан Канду вообще объявил молдавских лётчиков «заложниками Кремля».

«Наши граждане стали заложниками в Москве, их там держат на протяжении трёх месяцев, чтобы Игорь Додон извлёк выгоду на предстоящих выборах. Это совершенно незаконно, это может даже считаться преступлением против граждан Молдовы. Это пахнет преступлением, совершённым преступлением против своих граждан», – у главы законодательного органа РМ, похоже, форменная истерика.

Очень странное заявление, если учесть, что демократы находятся у власти в Молдавии четыре года и у них были все возможности для того, чтобы спасти своих сограждан, попавших в плен. Но ничего не добившись за это время, они решили пойти другим путём – обвинить РФ и Додона.

И вот уже в Москву летит молдавский «десант» в составе генерального секретаря Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Михая Кэпэцинэ и главного врача государственной канцелярии при правительстве страны Евгения Васильева с ответственной задачей – доставить лётчиков на родную землю. Но тут крылся первый подвох – они не знали, в какой больнице лечатся пилоты.

«Спустя неделю официальных запросов в адрес российских властей о местонахождении и состоянии здоровья молдавских граждан Лионеля Буруянэ и Михая Крихана, делегации РМ всё же удалось собственными усилиями определить место их содержания и после нескольких часов переговоров с охранниками было разрешено поговорить с ними всего 10 минут», – возмущённо сообщил официальный сайт МИДЕИ.

Поскольку время посещения было ограничено, «правительственная делегация не смогла дать детальную оценку ситуации». Однако был вынесен вердикт: здоровье лётчиков позволяет немедленно отправить их на родину, отмечается в сообщении.

Но тут официальную делегацию РМ ждал второй подвох – лётчики, оказывается, хотят лечиться в Москве и не спешат домой. А Михай Крихан даже упрекнул высокую делегацию в том, что их не освободили на год раньше. По его словам, талибы согласны были отдать пленников в конце 2017 года, но за ними тогда никто не прилетел. И ещё год молдаване провели в нечеловеческих условиях. Лишь благодаря усилиям России лётчики остались живы, они вообще не надеялись пережить эту зиму.

Генеральному секретарю МИДЕИ Молдавии Михаилу Кэпэцинэ ничего не оставалось, как пожелать соотечественникам скорейшего выздоровления и заверить, что «они могут вернуться в Молдавию в любое время, их документы подготовят, а посольство в Москве окажет всю необходимую консульскую помощь».

Президент Молдовы Игорь Додон выразил глубокое разочарование в связи с реакцией правительства на эту ситуацию.

«Вместо того чтобы выразить признательность России за содействие в освобождении граждан РМ, молдавское правительство в очередной раз делает безосновательные антироссийские демарши. Это то, чем они занимаются последние годы, и даже понимая, что теряют власть, продолжают внешнюю политику, которая противоречит национальным интересам Молдовы. Мы категорически осуждаем подобное поведение и оцениваем его как безответственное»,

– отмечает пресс-служба президента.

Игорь Додон обратился с призывом к правительству страны

«сохранять уважительное отношение друг к другу и к внешним партнёрам нашей страны во имя решения действительно важных вопросов для развития Республики Молдова».

Казалось бы, на этом можно поставить точку в истории с благополучным концом: лётчики подлечатся и вернутся домой, к одному из них уже приехала жена.

Однако в МИДЕИ решили, что точку ставить рано и направили жалобы Верховному комиссару ООН по правам человека, уполномоченному по правам человека при Совете Европы, комиссару ЕС по вопросам юстиции, Amnesty International и в другие учреждения. В этих жалобах говорится о «задержке со стороны российских властей обеспечения доступа молдавской делегации к пилотам, находящимся в Москве, а также о нарушении действиями России действующих международных норм, Венской конвенции о дипломатических отношениях и консульской конвенции между Россией и Молдавией».

Правительство Молдовы просит международные организации помочь «в приведении ситуации с молдавскими пилотами, удерживаемыми в Москве, в правовое поле с соблюдением норм международного права».

Кстати, ни Верховный комиссар ООН по правам человека, ни уполномоченный по правам человека при Совете Европы и прочие международные организации не предприняли ничего для того, чтобы спасти лётчиков из плена. Впрочем, как и само демократическое правительство Молдовы.

«Приличные люди в подобных ситуациях благодарят государство, которое спасло твоих сограждан. Но некоторые молдавские политики настолько потеряли человеческий облик, что устроили из освобождения людей шапито. И это уже система»,

– прокомментировали ситуацию в МИД РФ.

Тем временем делегация Молдовы в составе представителей МИДЕИ во главе с генеральным секретарём решили устроить проверку деятельности посольства Молдовы в Москве, чтобы хоть как-то оправдать своё прибытие в Россию.

«Идёт внутренняя проверка работы посольства Молдовы в Российской Федерации. Это всё, что можем сообщить в настоящее время. О результатах проверки сообщим после её завершения», – пояснил сотрудник пресс-службы Валериу Русу.

Необходимо отметить, что проверка проходит во время отсутствия посла Молдовы в России Андрея Негуцы, которого срочно вызвали в Кишинёв «для консультаций», намереваясь отозвать с должности за то, что в Москве открылся фонд «Приднестровье».

Окончательные итоги проверки пока не известны, однако МИДЕИ уже раскритиковало посольство Молдовы в России за то, что в нём отсутствует агитация за Евросоюз и Румынию и нет методичек, в которых расписано преимущество членства в НАТО. И последнее, что возмутило представителей МИДЕИ, – это «слишком дружелюбное отношение посла Молдовы в России Андрея Негуцы к русским». Это новое слово в дипломатии: оказывается, в понимании молдавского правительства послы не должны выказывать дружелюбие в тех странах, где они работают. Особенно в России.