За "поведение": США сообщили, за что накажут вторичными санкциями

Госдеп США допускает введение вторичных санкций в отношении иностранных физических и юридических лиц, а также правительств, сотрудничающих с Венесуэлой и находящихся в черном списке Штатов. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Он также отметил, что это будет зависеть "от поведения режима в течение определенного периода времени".

Абрамс также подчеркнул, что никаких определенных решений не было принято на данный момент.

При этом, лжепрезидент Хуан Гуайдо уже успел наобещать новых санкций против действующего правительства Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус дозвонились спецпосланнику США по Венесуэле Эллиоту Абрамсу, один из них представился президентом Швейцарии. Абрамс сразу же "сдал" Америку, потребовав без любых доказательств, заблокировать все счета Мадуро и его окружения.