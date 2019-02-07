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За проявленную честность француз получил в подарок слиток золота

07 февраля 2019, 23:39  •  75 • В мире
Честного француза наградили слитком золота за возвращение доставленной ему по ошибке посылки, полной золотых слитков и луидоров XVII века.
27-летний Жюльен, проживающий в небольшом французском городе Ван, заказал в интернет-магазине купальник для своей жены. Когда курьер принес ему посылку, француз расписался за нее не глядя. И только спустя некоторое время заметил, что на ней указана ценность в размере 20 тысяч евро (около полутора миллиона рублей), передает телеканал "360" со ссылкой на издание The Local.
Молодой человек открыл посылку, но в ней оказался не заказанный им купальник, а слитки золота весом в 20 и 30 граммов, а также несколько золотых луидоров XVII века. Добросовестный француз не стал оставлять золото себе и отнес "ошибочную" посылку адресату, указанному на ней. Однако в доме никого не оказалось. Тогда Жюльен доставил золото в полицию.
Позже выяснилось, что отправителем посылки была французская Национальная ассоциация золота. В качестве благодарности за честность Жюльена организация подарила ему слиток золота. Правда, размер и вес подарка не уточняются. Отмечается, что заказанный купальник француз так и не получил.

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