За геноцид индейцев Европа расплатилась неурожаем и смертями

Геноцид индейцев в конце XV века привел к неурожаям и смертям в Европе из-за аномального мороза.

Сотрудники Университетского колледжа в Лондоне нашли доказательства тому, что колонизация Америки в конце XV века, приведшая к значительному сокращению коренного населения, сделала климат Земли холоднее.

Кроме этого, этот геноцид даже повлиял на малый ледникового период, сделав его более жестким. Эти изменения привели к более высокой смертности на территории Европы из-за неурожаев и морозов.

Как пишет BBC News, историки и палеонтологи посчитали численность населения на территории Мезоамерики до первого контакта с европейцами в 1492 году. Затем они составили диаграммы уменьшения населения от инфекционных заболеваний, рабства, геноцида и социального коллапса.

За XVI века численность индейцев уменьшилась с 60 миллионов до 5-6.

Исчезновение 80% населения Америк, привело к тому, что большая площадь сельскохозяйственных земель, оцениваемая в 56 миллионов гектаров, оказалась невозделываемой и быстро заросла тропическими и субтропическими растениями. Быстрорастущие в условиях влажности растения поглощали углекислый газ из атмосферы Земли. В результате общее содержание диоксида углерода уменьшилось на 7-10 миллионных долей.

Поглощение парникового газа привело к охлаждению планеты и усилению Малого ледникового периода, который продлился в период с начала XVI до XIX века.