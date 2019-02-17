Политические партии пяти стран Европы соединяют силы для противодействия политике Еврокомиссии

В Риме представители пяти евроскептических партий из разных стран Европы создали группу, которая после майских выборов в Европарламент намерена противодействовать наднациональной политике Брюсселя.

В состав группы вошли представленная в Cейме Польши оппозиционная партия «Кукиз-15», финская Liike Nyt (движение «Сейчас»), греческая AKKEL (Партия аграриев и животноводов) и хорватская Zivi Zid («Живая стена»). Шефство над группой взял вице-премьер Италии, лидер движения «Пять звёзд» Луиджи Ди Майо.

В приветственной речи Ди Майо заявил, что новая группа будет бороться «за Европу для человека, а не для банков», а майские выборы в Европарламент будут иметь для ЕС эффект цунами.

Партии-участницы пользуются славой антисистемной оппозиции. Так, хорватская партия «Живая стена» во главе с Иваном Синчичем выступает за выход из НАТО, кардинальную реформу ЕС и официальное признание Палестины.

Финская Liike Nyt во главе с Каролиной Кэёнен призывает избавиться от финансового гнёта транснационального капитала и построить действительно свободную рыночную экономику.

«Наш главный принцип – построить другую Европу и улучшить жизнь граждан»,

– говорит Ди Майо.

Руководитель греческой партии AKKEL Эвангелос Циобанидис отметил:

«…Греция – оккупированная страна, как в годы Второй мировой. С той лишь разницей, что сейчас она оккупирована НАТО и ЕС. Греция утратила суверенитет. Европейская коррупция отобрала у людей демократию».

Лидер польской партии «Кукиз-15» Павел Кукиз обвинил Варшаву и Брюссель в непомерных налогах, из-за которых поляки массами эмигрируют на Запад. За время пребывания в ЕС Польшу покинули 2,5 млн. граждан. Кукиз призвал строить «Европу равных шансов, без диктата брюссельских элит».

«Прошло двадцать пять лет с момента крушения Берлинской стены, а в жизни граждан и принципах распределения власти немногое изменилось. Я не хочу, чтобы свою волю другим диктовали два государства, сами знаете какие»,

– заявил Павел Кукиз, имея в виду недавнее соглашение Франции и Германии в Аахене.

Зампредседателя польского Сейма, выдвиженец «Кукиз-15» Станислав Тышка поддержал партийного лидера: «Мы предлагаем новый качественный подход – Европу равных шансов без граждан и стран второй категории, укрепление непосредственной демократии как в странах-членах ЕС, так и на общеевропейском уровне. Мы хотим больше свободы и меньше налогов для малых и средних предприятий и фермеров. Мы хотим жить без диктата европейских бюрократов и транснациональных корпораций».

Соб. корр. ФСК