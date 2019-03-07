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За 24 дня до выборов Украина потеряла ещё одного кандидата в президенты: Кривонос снялся с выборов в пользу Порошенко
07 марта 2019, 04:54 • 64 • Политика
Кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос снялся с выборов в пользу действующего главы государства Петра Порошенко.
За 24 дня до выборов на Украине ещё один кандидат в президенты снял свою кандидатуру. На этот раз в пользу нынешнего украинского лидера Петра Порошенко.
Речь идёт о заместителе командующего Сил специальных операций ВСУ Сергее Кривоносе. О выходе из предвыборной гонки он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
По словам Кривоноса, решение о снятии своей кандидатуры с выборов было очень непростым. Кандидат уточнил, что делает это в интересах граждан и будущего Украины! Также он призвал своих сторонников поддержать на выборах нынешнего президента Украины Петра Порошенко.
Напомним, что это уже второй кандидат в президенты Украины, который добровольно выбыл из предвыборной гонки. Ранее мэр Львова Андрей Садовый также снял свою кандидатуру с выборов и призвал голосовать за экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко.
Выборы президента Украины должны состояться уже 31 марта этого года. На них было зарегистрировано 44 кандидата. Теперь, когда до голосования остаются считанные недели, двое из кандидатов уже выбыли из предвыборной гонки.
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