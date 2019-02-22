Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"У русских коррупция в ДНК!" Политики должны оставаться людьми
Порошенко оставили без второго тура: Лидер "Батькивщины" деморализовал...
МВД России раскрыло схему преступного вывода денег из России «хозяином Молдавии»
"Сколько заплатили, столько и нарисуют": Азаров объяснил, как Порошенк...
Главная / Политика

Ющенко посоветовал вернуть Крым и Донбасс "методом самураев"

22 февраля 2019, 17:54  •  303 • Политика
Экс-президент Украины Виктор Ющенко предложил украинцам вернуть Крым и Донбасс по методу "самураев". Речь идет о Японии, в которой четвертое поколение граждан не хочет подписывать мирных договор с Россией, требуя возвращения Курильских островов.
Украинцам и представителям мирового сообщества нужно вбить в головы мысль о том, что Киев никогда не откажется от Крымского полуострова и Донбасса. Об этом заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко.
По мнению Ющенко, Украине не стоит торговать своим суверенитетом и территориально целостностью. При этом он почему-то ссылается на опыт Японии, которая 70 лет не хочет подписывать мирный договор с Россией, требуя вернуть Курильские острова.
"Рождается уже четвертое поколение японцев, но никто не смеет поставить в повестку дня переговоры о мире, если не выполнены условия "красной линии" - территориальной целостности Японии", - приводит его слова издание "Утро.ру".
Политик считает, что если все население Украины выскажет свою позицию по Крыму и Донбассу, то украинская сторона сможет вернуть все земли и не допустить "ревизии".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


303
Источник
Похожие новости
22 февраля 2019, 14:39
Расторжение Договора по Азовскому морю приведет к новым провокациям — депутат
22 февраля 2019, 17:54
В Совфеде заявили, что с задержанных в Керченском проливе моряков "пылинки сдувают"
22 февраля 2019, 17:54
Провокации США против Венесуэлы поможет украинское госпредприятие "Антонов" – Захарова
Загрузка...
21 февраля 2019, 22:24
Нужны новые правила: Глава ПА ОБСЕ посоветовал России не отправлять наблюдателей на Украину
21 февраля 2019, 22:24
"Бред, заказанный Ходорковским": Версию "донбасского следа" в деле об убийстве журналистов в ЦАР высмеяли в Сети
22 февраля 2019, 17:54
"Разумеется, ничего у американцев не получится": Политолог о 70-летней мечте США установить гегемонию в Арктике
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2019, 07:54
"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слушал Лаврова экс-посол США Макфол
20 февраля 2019, 07:24
Разоблачающее фото "Все они по уши в крови": Порошенко и Парубия сняли с американскими послами
19 февраля 2019, 16:56
"Хоть одна тварь извинилась?" Ложь и провокация: почему Украине помогает весь цивилизованный мир?
19 февраля 2019, 02:09
"Мы готовы на все": Сбежавшие из Венесуэлы военные записали обращение к Мадуро
20 февраля 2019, 13:54
Придется бомбить: почему Россия не выдержит войны с НАТО
18 февраля 2019, 06:39
«Боль Порошенко»: Прокомментировали в Сети проникновенную речь Меркель о российском газе
17 февраля 2019, 04:39
"Его просто выкинут из окна": Климкин сообщил, что сделают с президентом, который пойдет "на уступки Москве"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.