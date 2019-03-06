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Юрий Чайка попросил греческого министра проверить, не оболгала ли Украина задержанного жителя РФ - СМИ

06 марта 2019, 22:24  •  38 • В мире
Генпрокурор РФ Юрий Чайка в ходе рабочей поездки в Афины заявил, что задержанный в Греции гражданин России Евгений Калинин мог стать невольным заложником политических интриг. Он посоветовал греческой стороне тщательно проверить доводы Украины, по чьей просьбе и был задержан Калинин. Чайка уверен, что "доказательства" против Евгения очередная ложь.
Главный прокурор России побывал с рабочей поездкой в Афинах, где встретился с греческими чиновниками: генпрокурором Ксени Димитриу, председателем Верховного суда Василиосом Пеппасом, а также с министром юстиции Михалисом Калогеру.
Разговаривая с последним, Чайка заявил, что усматривает политическую составляющую в вопросе о задержании россиянина Евгения Калинина. Напомним, что это было сделано 2 марта по запросу украинской стороны. Гражданина РФ задержали в афинском аэропорту, представители Украины обвинили его в нарушении налогового кодекса. При этом мужчину, ранее работавшего в Киеве, еще не экстрадировали в Незалежную, но собираются это сделать в ближайшее время.
Говоря о возможной политизированности этого задержания, Чайка посоветовал собеседнику изучить все доводы и доказательства, что приводила Украина в своем запросе. По мнению российского генпрокурора, они не могут быть правдивыми. Как передают РИА Новости, Михалис Калогеру в итоге ответил, что обязательно обратит внимание на указанные собеседником обстоятельства.

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