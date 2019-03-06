Юрий Чайка попросил греческого министра проверить, не оболгала ли Украина задержанного жителя РФ - СМИ

Главный прокурор России побывал с рабочей поездкой в Афинах, где встретился с греческими чиновниками: генпрокурором Ксени Димитриу, председателем Верховного суда Василиосом Пеппасом, а также с министром юстиции Михалисом Калогеру.

Разговаривая с последним, Чайка заявил, что усматривает политическую составляющую в вопросе о задержании россиянина Евгения Калинина. Напомним, что это было сделано 2 марта по запросу украинской стороны. Гражданина РФ задержали в афинском аэропорту, представители Украины обвинили его в нарушении налогового кодекса. При этом мужчину, ранее работавшего в Киеве, еще не экстрадировали в Незалежную, но собираются это сделать в ближайшее время.

Говоря о возможной политизированности этого задержания, Чайка посоветовал собеседнику изучить все доводы и доказательства, что приводила Украина в своем запросе. По мнению российского генпрокурора, они не могут быть правдивыми. Как передают РИА Новости, Михалис Калогеру в итоге ответил, что обязательно обратит внимание на указанные собеседником обстоятельства.