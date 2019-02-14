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Юрий Чайка обсудил генпрокурором Словении вопросы безопасности
14 февраля 2019, 22:54 • 70 • В России
Генеральный прокурор России Юрий Чайка встретился в Любляне с Генеральным прокурором Республики Словении Драго Шкетой. Эта встреча стала важным шагом, который последовал после подписания в 2012 году Соглашения о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой России и Генеральной прокуратурой Республики Словении.
"Ни одно государство не способно в одиночку эффективно бороться с транснациональной преступностью и противостоять новым вызовам и угрозам. Успех на этом направлении может быть достигнут только в результате объединения усилий, в том числе прокуратур различных государств", - отметил Юрий Чайка в своем обращении.
В целях укрепления контактов между российскими и словенскими прокурорами, министр юстиции представил иностранным коллегам проект Программы сотрудничества между ведомствами двух стран на 2019–2020 годы.
Чайка предложил Драго Шкете лично возглавить словенскую делегацию и посетить Россию в рамках проведения в Москве в этом году первого программного мероприятия.
Отметим, что в этот день Генпрокурор Юрий Чайка встретился с Президентом Республики Словении Борутом Пахором и председателем Госсобрания Деяном Жиданом.
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