Юрист оценила отказ ЕСПЧ удовлетворить запрос Киева по инциденту в Керченском проливе

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT отказ Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворить запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по инциденту в Керченском проливе.

По мнению суда, документ является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ.

«С моей точки зрения, решение ЕСПЧ по отказу в удовлетворении требований Киева о наложении обеспечительных мер против России в связи с инцидентом в Керченском проливе было ожидаемым. Сейчас ЕСПЧ пытается вернуть свою репутацию справедливого судебного органа и старается избегать вынесения заключений, которые заведомо нарушают законодательство и права одной из стран спора. Решение соответствует требованиям закона», — сказала адвокат.

Ярмуш уверена, что украинские юристы будут «пытаться изменить обоснование требований» и, меняя формулировки, «станут заново обращаться в ЕСПЧ или другие инстанции».

«Это, скорее всего, будет пиар-ход. Его результат направлен на то, чтобы о киевских исках против России заговорили в СМИ», — заявила она.

Ранее ЕСПЧ не удовлетворил запрос Киева по инциденту в Керченском проливе.