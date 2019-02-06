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Юнус-Бек Евкуров: Швейцарские часы «Ингушетия» - шутка. Пока... А на 10-летие Радио «Комсомолки» приехать хочу. Зовите!

06 февраля 2019, 19:54  •  88 • В России

- Юнус-Бек Баматгиреевич, вот только что прошла информация - сразу несколько информагенств передают на полном серьезе! - о том, что швейцарские часы теперь будут называться «Ингушетия». Это правда?

- Нет. Это неправда. Это мы с послом Швейцарии (Ив Россье, посол Швейцарской Конфедерации в России. – Авт.) так пошутили. (несколько иронично) Ведь горную часть Ингушетии иногда называют «Второй Швейцарией». Чтобы и нам польза от этого какая-то была, - давайте и мы швейцарские часы назовем именем нашей республики. (улыбается)

Юнус-Бек Евкуров: Швейцарские часы «Ингушетия» - шутка. Пока. А на 10-летие Радио «Комсомолки» приехать хочу. Зовите!

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- А, значит - не совсем шутка... Будет какой-то договор, да? Контракт? Или - что?

- Пока - на словах. С чего все началось? У нас же в республике в прошлом году гостил господин посол. И предложил организовать в Москве, в посольстве Швейцарии, выставку - мы презентовали там товары нашей республики. Экспозиция - интерактивная.

- Без товаров? Просто фото, слайды?

- Нет, почему? Были и товары - фруктовые соки, продукты питания - чисто чтобы угостить посла и работников посольства. Летом или ближе к осени планируем пригласить делегацию швейцарских бизнесменов к себе, чтобы тоже выставку провести.

У нас есть хороший производственный торговый комплекс - большие, удобные площади. И если швейцарские партнеры наладят там производство своей продукции, в частности, строительных материалов, то будет неплохо.

И тогда посмотрим - может, и насчет часов договоримся: если бы какое-то их количество выпустили с названием «Ингушетия», было бы просто здорово.

А еще мы посмотрели – у них такие же национальные виды спорта, как и у нас ...

- Правда?

- Да - подъем и переноска тяжестей, кидание камней на дальность, борьба там... Совпадает! Мы переговорили, пока предварительно, тоже хотим спортивную команду на соревнования в Швейцарию направить. А потом их пригласить к нам.

- У вас теперь, в Ингушетии, будет, может, свой министр иностранных дел? Надо теперь изучать языки, на которых там говорят... Или - как?

- Русский язык знают везде. И в Швейцарии мы там объясняемся на русском.

- Все это интересно... И, коль сейчас очень хорошее качество звука идет, такая вот просьба: у нас 16 февраля - 10 лет Радио «Комсомольская правда». Может, и ваше поздравление сейчас запишем?

- Хорошо... От всей души поздравляю с юбилеем Радио «Комсомольская правда», всех журналистов, всех работников и всех радиослушателей. Чтобы у всех, в первую очередь, дома - было все прекрасно: родители долго жили, дети чтобы не болели. Чтобы зарплата была на довольно высоком уровне, особенно у журналистов Радио «Комсомольская правда». И, конечно, чтобы в нашей стране был мир. С праздником вас!

Ваш Юнус-Бек Евкуров, глава Республики - очень красивой, хорошей, гостеприимной - Ингушетии.

Слушайте, а вы на юбилей не пригласите?

- А-а! Ну, еще раз скажите тогда - под запись: жду приглашения на юбилей.

- Да: имейте совесть! Постарайтесь пригласить на юбилей. (смеется)

- А у вас же командирские часы?

- Нет, у меня - «Полет»!

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