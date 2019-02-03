Юнус-Бек Евкуров: Россия не позволит американцам, как в 90-х, садиться себе на шею. И ядерной войны мы тоже не допустим

- Товарищ генерал! Россия, вслед за США, приостанавливает действие договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом на встрече с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу объявил Владимир Путин. Как вам позиция президента? Что теперь будет?

- Правильно сказал президент Путин: «Это - наш зеркальный ответ». Россия не должна позволять садиться себе на шею, как это было в 90-х годах. Сегодня у нас есть, чем отвечать. Об этом подробно, ничего ни от кого не скрывая, говорили и президент, и министр обороны.

А что будет дальше?

Юнус-Бек Евкуров: "Мы не дадим США сесть России на шею, как в 90-х. Сегодня нам есть, чем ответить. А ядерной войны не будет" 00:00 00:00

- Да, это всех, и не только у нас в стране, очень волнует...

- Надеюсь, что - если не сам Трамп одумается, то его окружение все-таки даст ему совет, что так поступать нельзя. Что это угроза безопасности всему миру.

Но мы не станем ждать, пока они - там, в США, займут трезвую позицию, будем и дальше развивать, обновлять свое вооружение. И в этом направлении работать. И не паниковать. А мы и не паникуем...

- А не может возникнуть ситуация - как было в советские времена, что они начнут в экономическом плане изматывать Российскую Федерацию?

- Изматывание - слово не совсем хорошее...

- И - тем не менее... Вот мы, на ваш взгляд, готовы к тому, чтобы этого не произошло? У нас есть запас прочности не допустить изматывания нашего населения и нашей экономики.

- Нас нечего мотать и никто не будет изматывать. Но в советское время то, что они делали, делают и сейчас. И порядка уже почти шесть лет разного рода и пошиба санкциями пытаются нас ограничить в каких-то действиях.

Да, они болезненные, эти санкции. И - не совсем приятны, но, тем не менее, это и плюсы регионам приносят, в том числе, - и в развитии.

Мы уже сегодня готовы неплохо справляться с этими "грозными" санкциями Запада. Тем более - уже и мировая экономика, особенно европейская, сегодня уже во многом зависят и от экономики России. Мы же интегрированы.

Я думаю, что сил эти санкции "введут в действие", - это будет не только попытка экономического удара по России, но - если санкционирую "удавку" попытаются затянуть ещё туже - серьезный удар будет и по разным европейским странам. Поэтому здесь не так болезненно для нашей страны.

И мы готовы.

Мы вот за эти пять-шесть лет показали, что наша стран - в условиях санкций, а они довольно серьезные и болезненные, - наоборот, поднимаемся.

- Вы хорошо знаете министра обороны нашего. Вы, видимо, уже услышали его точку зрения, что мы - если говорить о более совершенных вооружениях - собираемся очередные современные разработки внедрять. У нашего ВПК есть все, что нужно, для того, чтобы они были продолжены и и результатом их стало оружие еще более совершенное?

- Ну, конечно, хорошо знаю Сергея Кужугетовича Шойгу... Я вам скажу уверенно, что он просто так президенту предложения давать не будет. И то, что предлагает, - это уже не просто там виртуально, прогнозируемо, а то, что уже можно быть уверенным, что это будет все выполняться. На примерах, которые уже были, мы наглядно это видели.

Да, мы должны быть уверены (а мы уверены!) в том, что все, что нужно для безопасности нашего государства, все будет сделано. И для этого у нас есть и ресурсы, и кадры, и наука, и все остальное.

- Некоторые уже говорят, что может начаться случайно ядерная война. Дело в том, что пяти минут - а страны НАТО вплотную хотят приблизить к нам свои ракеты - недостаточно для того, чтобы - при необходимости - проконсультироваться, что это может сделать нас заложниками.

И вот ещё в эти вопросах может сработать искусственный интеллект. И он, что не исключено, сдаст сбои. И так далее...

- Нет! В этих вопросах - связанных с применением ядерного оружия - случайностей быть не может. Это продуманные вещи. И всегда будет время для консультаций.

А, кроме того, сегодня наши технологии позволяют обнаружить или выявить - скажем так - агрессивные планы противника - даже на стадии подготовки возможного дара. Поэтому случайностей не будет. Не должно быть.

- Вы много встречаетесь с главами регионов, с военными. Обсуждаете эту ситуацию. У них такая же уверенность в голосе, как и у генерала Евкурова? Или есть другие моменты, приходится кого-то убеждать в чем-то.

- Ну, конечно, все мы разные. Можем спорить до хрипоты, отстаивая свою точку зрения. Но, что касается нашей уверенности - уверенности в стране, в армии - здесь ее потенциал вполне достаточен.

- А простых у людей как? Вы же много по стране ездите?

- Саша, люди - если ты опять о настроении, об уверенности - думают также. Понятно, они будут беспокоиться. Кому-то безразлично, кому-то не безразлично - то, что творится на улице. Самое главное, что они должны быть настроены на сплочение. Страна-то у нас у всех одна.

- Спасибо!

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