Юмор с последствиями. Над лидерами каких стран шутил Владимир Путин

После встречи в Сочи, когда Владимир Путин подшучивал над Тайипом Эрдоганом и смешил этим Хасана Роухани, Царьград решил напомнить, над лидерами каких ещё стран шутил президент России. Оказалось, нередко это был юмор с геополитического масштаба последствиями.

Встреча Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани в Сочи дала аналитикам пищу для размышлений о будущем Сирии, а рядовым российским гражданам - повод в очередной раз оценить юмор своего президента. К тому же на этот раз журналистам удалось услышать несколько фраз, позволяющих получить представление о том, в какой обстановке решаются судьбы целых стран.

Как правило, встречи с иностранными лидерами проходят за закрытыми дверями, а к СМИ участники саммитов выходят лишь для официальных заявлений. И далеко не каждый раз делают это так же искрометно, как британский премьер в фильме "Реальная любовь". Гораздо чаще шутки глав государств, в том числе Путина, уходят "в народ" на публичных мероприятиях.

Так, например, недавно президент РФ дважды за день пошутил над главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Тот постоянно отвлекался от общения с главой государства, чем и заслужил добродушное "ты" и "взял и ушел куда-то".

Настойчивый интерес журналистов заставлял Путина несколько раз шутить по поводу того, чем он займется после окончания своего президентского срока. Например - что пойдет в профессиональную хоккейную лигу (кстати, по поводу хоккея он тоже шутил) или в комбайнёры, чтобы работать на новой технике от "Ростсельмаша".

Шутки Путина, прозвучавшие во время встреч с иностранными коллегами, порой имели масштабные последствия. Так, например, 26 июля 2018 года президент РФ на встрече с всё тем же Эрдоганом принял предложение турецкого лидера о совместном походе в ресторан. Но пошутил насчет того, что состояться мероприятие может только после того, как Анкара откроет свой рынок для российской мясной продукции.

Уже на следующий день, 27 июля, вице-премьер Алексей Гордеев сообщил, что начались поставки говядины из России в Турцию, а вскоре откроется и импорт птицы.

Во время открытия чемпионата мира по футболу - 2018 Владимир Путин присутствовал на матче вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль Саудом и шутил по поводу того, что, несмотря на тёплое отношение к Эр-Рияду, не может себе позволить болеть за саудовских футболистов, когда они играют с российскими.

Сборная России тогда выиграла со счётом 5:0, но на отношение принца Салмана к Москве это не повлияло. Напротив, он усилил контакты с российской стороной по некоторым важным направлениям, в том числе по линии ОПЕК касаемо цены на нефть. Вследствие чего Запад принялся его усиленно демонизировать.

И лидер КНР Си Цзиньпин, похоже, предельно серьёзно воспринял шутливое напоминание Путина "юанями отдать" за сбитень, которым российский лидер угостил его во время ВЭФ во Владивостоке. После этой встречи Россия получила не только китайские инвестиции, но и геополитическую поддержку, которую сложно переоценить.

Иностранные лидеры тоже подтрунивают над Владимиром Путиным во время двусторонних встреч. Так, канцлер Германии Ангела Меркель на русском языке назвала пальто российского лидера, которое было на нём в октябре в Стамбуле, "сибирским". Тогда, к слову, Путин ответил ей на английском языке - вероятно, чтобы завуалированно дать понять, какого кроя придерживается в верхней одежде.

В Сочи поводы для шуток то и дело подавал Эрдоган, а его "дорогой друг Владимир" с готовностью откликался. Так, например, президент Турции поинтересовался, бронирован ли тот автомобиль, на котором его возили по городу.

"Территория бронированная", - заверил Путин. Как отмечают пользователи соцсетей, соли шутке добавил понимающий смех Роухани, который хорошо знает, что такое противостояние с Западом и бесконечная демонизация.

Не обошлось и без разговоров о Сибири и легендарных "русских морозах". Владимир Путин пригласил Эрдогана в путешествие за Урал, чтобы там, в минус 40-50 градусов, получше узнать Россию. "Надеюсь, ты меня там не оставишь?" - с надеждой уточнил турецкий президент. "Когда соберешься - позвони", - рассмеялся российский лидер.

Эрдоган об автобусе, на котором его возили в Сочи: Бронированная?

Путин: Территория бронированная pic.twitter.com/fMQup2ZrP6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 17, 2019