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Юлия Тимошенко попросила снять кандидатуру Юрия Тимошенко с выборов

08 февраля 2019, 22:09  •  105 • Украина
Кандидат в президенты Украины и лидер политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала регистрацию самовыдвиженца Юрия Тимошенко предвыборной «грязной манипуляцией» штаба действующего украинского лидера Петра Порошенко.
 
©Sergei Chuzavkov globallookpress.com
 

По её словам, штаб Порошенко подстроил «манипуляцию» с регистрацией Юрия Тимошенко, чтобы отобрать голоса.

«Таким мошенническим, унизительным способом они рассчитывают забрать у меня на выборах какие-то проценты и передать человеку, который ничего общего не имеет с президентством», — сказала она в эфире телеканала «1+1».

Отмечается, что лидер «Батькивщины» призвала снять кандидатуру Юрия Тимошенко с выборов.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. По последним данным, Центральная избирательная комиссия Украины в общей сложности зарегистрировала 44 кандидата на пост президента. 

По данным опросов, в президентском рейтинге лидируют шоумен Владимир Зеленский и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с ФАН рассказал о шансах кандидатов в президенты страны.

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