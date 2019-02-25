Юлия Самойлова прокомментировала скандал из-за Крыма на украинском Евровидении

Участница «Евровидения-2018» от России Юлия Самойлова прокомментировала скандал, который случился на Украине с дуэтом крымчанок Анны и Марии Опанасюк (группа Anna Maria).

Напомним, сестры родились в Крыму, но задолго до воссоединения полуострова с Россией переехали в Киев, где и построили карьеру. Недавно девушки отказались отвечать на вопрос журналистов, чей Крым, за что выслушали массу упреков от ведущего конкурса Сергея Притулы. Он довел артисток до слез прямо на сцене.

Юлия Самойлова лучше всех понимает исполнительниц, ведь в 2017 году она не смогла принять участие в «Евровидении» в Киеве. Певица прошла отбор и должна была представлять Россию, но на Украине вдруг вспомнили, что Самойлова в 2015 году выступила в Керчи на фестивале «Мир спорта и добра», не получив на то высочайшего дозволения от Киева.

Фото: официальная страница Юлии Самойловой ВКонтакте

За это СБУ запретила певице в течение трех лет пересекать границу Украины, поэтому артистка не смогла прилететь в столицу незалежной для выступления на «Евровидении». В ситуацию пытался вмешаться даже Европейский вещательный союз, но в итоге Россия в конкурсе 2017 года не участвовала. Вместо этого Самойлова приехала в Севастополь на концерт в честь Дня Победы. В поддержку певицы прошли акции по всей стране, и в итоге девушка поехала представлять страну на «Евровидение-2018».

- Пошел уже шестой год «ярого противостояния» взглядов на настоящее и будущее Украины. Это сугубо их дело, но, как вижу в сети, настрой ярости спадает и остается ощущение усталости от всего этого. Общение и отношения между народами Украины, России, Белоруссии входит в прежнюю колею. Хочется в это искренне верить. Как верить в то, что все артисты и поклонники нашего творчества поймут, что ситуации с сестрами Опанасюк, Maruv и другими быть не должно. Творчество и политика остаются на разных параллельных. Культура - объединяет. Надеюсь, политические мотивы все же никак не отразятся на честности конкурса в этом году, где Сергей Лазарев и другие артисты в честной борьбе творчества выступят на радость зрителей по всему миру. Терпения артистам хочется пожелать и не смотреть на политику, а просто радовать своих зрителей, - отметила Юлия Самойлова в комментарии «Комсомольской правде - Крым».

Сочувствует вице-премьеру Ларисе Опанасюк и мама Юлии Маргарита Самойлова.

- Когда все происходило с Юлей (в 2017 году, - ред.), было очень обидно и досадно. Мы же не с войной, а с любовью, с миром, со светом к людям идем. А тут – политика. Это неприятно, очень плохо, когда случается история, как у Юли или у девушек из дуэта. Есть такие люди, которые поют, пишут стихи, занимаются спортом - и они продолжают нести свет, несмотря ни на что. Но есть другие люди, которые придумывают всякие политические ситуации, - поделилась Маргарита Самойлова с «КП-Крым».

СПРАВКА КП

После Крымской весны Анна и Мария Опанасюк остались в столице Украины, а родители - в Крыму. Мама Лариса Опанасюк - вице-премьер в крымском правительстве, а отец вышел на пенсию, долгое время проработав судьей (в том числе - при РФ).

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