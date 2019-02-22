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Японский министр опроверг "отказ" Токио от формулировки "незаконная оккупация" Курил
22 февраля 2019, 11:24 • 67 • Политика
В Японии "отказались" от формулировки "незаконная оккупация" Курил. Японский министр по делам "северных территорий" так не считает.
Правительство Японии не стало использовать фразу "незаконная оккупация" в отношении Курил на недавней национальной конференции по возвращению "северных территорий", как японцы называют Южные Курильские острова. Японский министр по делам Окинавы и "северных территорий" Мицухиро Миякоси заявил, что в отказе от формулировок "исконные территории" Японии и "незаконная оккупация" Россией нет необходимости, передает японское агентство Kyodo.
Вопрос об отказе от использования данных фраз в официальных документах, в частности в материалах, размещенных на официальном сайте правительства Японии, поднял на прениях представитель оппозиционной партии. Он отметил, что в последнее время премьер-министр Синдзо Абэ и министр иностранных дел Таро Коно тщательно избегают этих слов.
Он добавил, что использование данных фраз зависит от того, с каким государством в данный момент официальные лица имеют дело. То есть министр прямым текстом указал, что "сдержанность" премьера и главы МИД Японии - не более чем политический маневр в угоду внешнеполитическим интересам страны.
Напомним, что Япония уже больше полувека претендует на принадлежащие России Южные Курильские острова, потерянные японцами по результатам Второй мировой войны. Из-за этого Москва и Токио до сих пор не подписали мирное соглашение.
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