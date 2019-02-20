Японский истребитель пропал с радаров над морем - СМИ

NHK сообщило о пропаже F-2 ВВС Японии, который совершал учебный полет над морем

Истребитель F-2 ВВС Японии пропал с радаров над морем. По информации NHK, это произошло в районе префектуры Ямагути.

Известно, что истребитель-бомбардировщик совершал учебный полет, экипаж состоял из двух человек.

F-2 — достаточно новый японский истребитель-бомбардировщик, разработанный компаниями Мицубиси Хэви, поступил на вооружение в 2000-м году.