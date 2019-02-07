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Япония обошлась без "незаконной оккупации" Курил, отказавшись от собственного термина

07 февраля 2019, 10:39  •  119 • Политика
Ранее Япония в отношении Курил часто использовала выражение "незаконная оккупация". Однако на очередном ежегодном "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий" от этого собственного термина в Токио отказались и обошлись без него.
7 февраля в Токио проходит ежегодный "Общенациональный митинг за возвращение северных территорий". Раньше на нем часто можно было услышать слова о "незаконной оккупации" Курил, в которой Япония обвиняла Россию. Однако на этот раз лозунги были менее агрессивные.
Япония в этом году обошлась без собственного термина по отношению к Курильским островам, отказавшись от его использования. Об отказе говорит текст итоговой декларации митинга.
"Мы провели сегодня Общенациональный митинг за возвращение четырех северных островов, которые являются нашими исконными территориями", - сообщается в тексте.
Тем не менее, даже исходя из него ясно, что Токио от своих претензий на четыре острова не отступает, несмотря на то, что Москва уже не раз ясно дала понять: Курилы - наши и вопрос о суверенитете островов обсуждению не подлежит.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся у агентства текст итоговой декларации мероприятия.

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