Япония не разменяет Курильские острова на царское золото

В интервью Царьграду один из авторов книги «Российское золото за рубежом» Владимир Галин рассказал о судьбе царского золота, оказавшегося во время Гражданской войны в Японии, а также о перспективах возврата этих ценностей в Россию

Автор:

Гасанов Камран

Хорошо известно, что в годы Гражданской войны из России в Японию были вывезены тонны золота. Лидеры Белого движения, добровольно передав слитки в японские банки, не смогли добиться их возврата, а советское правительство практически не занималось данным вопросом. После развала СССР вопрос возврата царских драгоценностей на родину поднимался, но был сочтён «несвоевременным». Между тем стоимость золота с учётом набежавших за столетие процентов исчисляется миллиардами долларов…

Царьград: Для чего белый адмирал Колчак переправлял золото за границу? В какие преимущественно страны? Это была только Япония или ещё другие государства?

Владимир Галин: Золото отправили не только в Японию, но также и в США, Англию. Колчаку нужно было вооружение и обмундирование. Ему нужно было чем-то воевать. Поскольку шла война, он не мог воспользоваться отечественными оружейными фабриками, и ему пришлось закупать всё это за рубежом. Делал он это через Владивосток: была создана специальная фирма под названием «Синдикат», состоявшая из банков Англии, Японии и США, которые и закупали вооружение на своих заводах и поставляли Колчаку. Но основные поставки были японские.

Колчак заключал соглашения на кредиты о поставках оружия. Для обеспечения этих кредитов из Владивостока в иностранный банк переводилось залоговое золото. У адмирала денег не было, поэтому он расплачивался драгоценным металлом. И за это золото ему поставлялось оружие. Но был один нюанс: если это золото не будет использовано, оно должно было вернуться обратно в Россию.

Адмирал Александр Колчак. Фото: www.globallookpress.com

Ц.: Какая часть вложенных в японские банки средств была использована по назначению?

В.Г.: Это сложно подсчитать, но там были очень большие суммы. Однако можно сказать, что на большую часть средств оружие так и не было поставлено. Всё началось с двух договоров между Омским правительством и синдикатом японских банков во главе с «Йокогама спеши банк» на 60 тонн так называемого «залогового золота». В Японию было переведено 30 млн золотых рублей, но спустя неделю начались поражения армии Колчака. И ничего не было поставлено. Кредит был реализован всего лишь на 300 тысяч рублей. Причём получил оружие не Колчак, а атаман Семёнов.

Ц.: А что произошло с царским вкладом в японские банки?

В.Г.: Да, был ещё дореволюционный, царский вклад в японский банк на 58,5 млн иен. Японцы его просто экспроприировали за «истечением давности невостребования» денег, то есть объявили царские вклады своей собственностью. Когда наши узнали об этом, подали протест, но он был не от верхушки МИД, а от маленького отдела. «Наша установка — не ввязываться в дипломатическую дискуссию по этому вопросу, чтобы тем самым не оказаться перед лицом общей дискуссии в расчётах между государствами», — говорилось в сообщении советского МИД. Советская власть не признавала царские долги, и для того чтобы не выплачивать долги Франции и Англии, она фактически отказывалась от японского вклада.

Ц.: Япония признаёт наличие у себя российского золота?

В.Г.: Официально она признала примерно 55 ящиков (4,2 тонны) золота. Было несколько судебных процессов: царские генералы Петров, Семёнов и Подтягин вели тяжбы с целью получить от Японии либо золото, либо деньги. И во всех этих процессах Япония признала наличие того или иного количества золота. Но когда Россия начала требовать его возврата, Япония отказалась, сказав, что у неё ничего нет. Однако в начале 2000-х японцы неожиданно признались, что полковник Идзомэ принял 55 ящиков золота. Во всяком случае, такая информация появилась в еженедельнике «Аргументы и факты».

Ц.: Были ли попытки с российской стороны предъявить претензии Японии?

В.Г.: Официально я не слышал, чтобы Россия их предъявляла. Насколько я понимаю, это всё упирается в политические вопросы, в решение проблемы Курильских островов.

Но были попытки в 1920-е и 1930-е годы по итогам Гражданской войны. И в требованиях к Японии отдельными пунктами прописывались царский вклад, калмыковское золото (36 пудов) и так далее. Где-то в 1950-е годы СССР снова потребовал золото, но в Токио заявили, что его нет.

Фото: www.globallookpress.com

Проблема в том, что подлинных документов, по которым можно было бы требовать возвращения золота, уже почти не осталось, по крайней мере, их очень мало. Но есть расписка на 22 ящика с «жёлтым металлом», которые принял Идзомэ от Петрова. Это подлинник, и он лежит в МИД. По нему можно требовать золото от Японии. Существуют также два договора от октября 1919 года на поставку в Японию золота на 50 млн иен. Я как-то спрашивал в МИД, знают ли они про эти договоры. Мне ответили, что знают, но предъявить их не могут.

Ц.: А на основе международного законодательства Россия имеет право требовать золото у Японии?

В.Г.: Да, имеет. Насколько я знаю, оба договора 1919 года действительны. Кроме того, расписка японского полковника Идзомэ о получении 22 ящиков золота от генерала Петрова тоже действительна. Есть и косвенные подтверждения наличия золота на судебных процессах. Мне из Токио присылали исследования местных учёных, которые проследили маршруты передвижения царского золота: как оно оказалось в Японии, куда потом попало. Всё это можно поднять и исследовать.

У нас закрыты претензии с Японией по итогам Второй мировой войны — «по нулям». Но все эти соглашения не затрагивают Гражданскую войну и всё то, что было до неё. Царское золото и претензии России по Гражданской войне Россия вправе обсуждать.

Ц.: А если Япония нам возразит на это, что она получила золото от Российской империи, а не от Российской Федерации?

В.Г.: А мы же преемники. Абсолютно официально Горбачёв в 1992 году признал Россию преемником всех царских долгов. После этого были заключены «нулевые» соглашения с Францией и Англией. Чуть ли не у каждого третьего француза была долговая бумага. Железные дороги Российской империи строились во многом на французские кредиты. Советская власть отказывалась рассчитываться по этим долгам, но сейчас всё восстановилось.

Однако с Японией даже не поднимали этот вопрос. Япония в начале 1920-х годов предъявляла претензии СССР на 300 миллионов за царские долги и якобы поставленное вооружение. Но когда подсчитали ущерб, нанесённый этой страной Дальнему Востоку в годы Гражданской войны, она оказалась далеко в минусе. Ущерб Дальнему Востоку от японцев значительно превышает царские долги перед Японией.

Ц.: В какие банки в Японии можно обратиться, чтобы узнать о существовании русского золота?

Фото: dario hayashi / Shutterstock.com

В.Г.: Преемником «Йокогама спеши банка» сегодня стал крупнейший в мире «Токио Митсубиши банк». Но писать туда абсолютно бесполезно, пока не будут решены межгосударственные вопросы политического характера.

Ц.: Но золото лежит там?

В.Г.: Во всяком случае, есть информация, что после того как в 1945 году американцы вошли в Японию, в банке были найдены слитки с царскими орлами. Но вообще-то японцы старались сразу же переплавлять это золото, лишая его государственной идентичности. Так что слитки с двуглавыми орлами вряд ли вы там найдёте. Но полученное Японией русское золото имеет цену, и на неё набежали огромные проценты. Они исчисляются миллиардами долларов.

Ц.: Почему тема золота не поднимается на уровне правительства России?

В.Г.: Возможно, этим вопросом занимаются, просто мы об этом не знаем. Во всяком случае, был создан Международный экспертный совет по зарубежному российскому золоту, который работал с 1992 по 2002 год. В него входил профессор МГИМО В. Сироткин, М. Масарский, сын генерала П. Петрова, который сдавал золото японцам под расписку, сын генерала Моравского, у которого в руках были расписки, и который участвовал в судебных процессах в Японии. В 1992 году Владимир Жириновский выступал в Думе с предложением поднять перед японцами вопрос о русском золоте. Но предложение это посчитали несвоевременным.

Ц.: Вы можете представить такой вариант развития событий, при котором в обмен на отказ России от царского золота Япония прекращает требовать Курилы?

В.Г.: Не могу. Японцам отказаться от Курил — потеря лица. Для них Курилы — более важный вопрос, чем золото.

Ц.: А если с нашей стороны подходить? Нас бы такой обмен устроил?

В.Г.: Хочется верить, что нет. Своими территориями не торгуют.