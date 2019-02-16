Япония должна признать суверенитет всех четырех островов: Лавров озвучил позицию России в курильском вопросе

Во время переговоров, которые проходят между главами МИД России и Японии, Сергей Лавров озвучил позицию Москвы в вопросе Курильских островов, заявив, что Токио должен признать суверенитет всех четырех островов Южных Курил.

В субботу, 16 февраля, в Мюнхене проходят переговоры между главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и его японским коллегой Таро Коно.

Открывая встречу в российском Генеральном консульстве, Лавров отметил, что она проходит в рамках договоренностей двух стран по диалогу о мирном договоре.

Глава МИД России отметил, что искусственных сроков по достижению мирного договора с Японией российская сторона не ставит, и будет продолжать спокойно объяснить коллегам из Токио, что в этом вопросе "планировать ничего не возможно".

В то же время, выражая позицию российских властей, Лавров призвал Японию признать суверенитет России над четырьмя островами Южных Курил.

Об этом сообщает ТАСС.