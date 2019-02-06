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Янукович заявил о самых чёрных страницах в истории независимой Украины
06 февраля 2019, 14:54 • 72 • Украина
Прошедшие пять лет после государственного переворота стали самыми чёрными в истории независимой Украины. Об этом заявил бывший украинский лидер Виктор Янукович в ходе пресс-конференции.
© Reuters
«Прошедшие пять лет после 2014 года, после государственного переворота, я оцениваю как самые чёрные страницы в жизни Украины за годы независимого государства», — сказал он.
Как подчеркнул бывший глава государства, всё, что произошло в стране после госпереворота, «не могло присниться ни в каком страшном сне» жителям «не только Украины, но и тем, которые были тесно связаны с Украиной».
В январе 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал переворот на Украине «европейским позором».
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