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Янукович сообщил о возможной подготовке покушения на него и Медведчука

06 февраля 2019, 18:09  •  105 • Украина
Экс-президент Украины Виктор Янукович в ходе пресс-конференции заявил, что начал получать данные о возможной подготовке покушения на него.
 
© Алексей Куденко РИА Новости
 

По его словам, есть информация, что на Украине создана спецгруппа, которая готовит покушение на главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«У меня прошла такая информация: я слышал, что создана спецгруппа из 12 человек, которая в этом плане работает. Я не знаю, только ли по Медведчуку, может, и по другим, может быть, и по мне тоже. Но такая информация есть, я думаю, вы её тоже читали. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к работникам спецслужб, правоохранительных органов, к военным с призывом не выполнять преступные законы власти», — сказал он.

Янукович упомянул возможность покушения на него и других украинских политиков.

«Учитывая то, что в последнее время такая информация стала очень часто поступать в отношении не только меня, но и других политиков. Вы знаете, информация была и по одному из кандидатов в президенты в Запорожской области, за ним гонялись радикалы», — указал он.

В ходе пресс-конференции Янукович также заявил, что последние пять лет стали самыми чёрными в истории независимой Украины.

Летом 2018 года бывший украинский лидер Леонид Кравчук рассказал, что в преддверии госпереворота в 2014 году ему поступило сообщение о готовящемся покушении на Януковича.

5 февраля Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Медведчука по двум статьям, в том числе о госизмене. 

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