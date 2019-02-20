Янукович пригрозил Порошенко Гаагским трибуналом

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился с открытым письмом к украинцам, в котором пригрозил нынешнему главе государства Петру Порошенко международным трибуналом в Гааге. Текст обращения опубликовал в Facebook Юрий Кирасир, пресс-секретарь Александра Януковича, сына экс-президента.

Янукович отметил, что от результатов предстоящих выборов зависят надежды Украины на мир и восстановление.

«Власть пойдёт на всё ради сохранения власти — на фальсификации и ложь, на подкуп и насилие. Но её конец будет бесславен — народный украинский трибунал и трибунал в Гааге назовут вещи своими именами», — написал экс-президент.

По его словам, Порошенко «активно поддерживал разжигание ненависти между украинцами и их уничтожение друг друга ради собственного политического выживания».

Кроме того, Янукович обвинил его в обмане как и украинского народа, так и иностранных партнёров.

Ранее Янукович заявил, что не верит в победу Порошенко на предстоящих выборах.