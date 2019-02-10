«Я никогда её не отдам»: россиянка считает несправедливым решение суда о передаче дочери отцу-итальянцу

26-летнюю россиянку Дарью Ди Сальвио могут навсегда разлучить с её дочерью Софией. Суд Екатеринбурга постановил передать двухлетнюю девочку отцу-итальянцу, с которым Дарья два года жила в браке. По словам женщины, муж регулярно бил и унижал её, из-за чего она решила уехать вместе с дочерью в Россию и подать на развод. Супруг Дарьи подал заявление в итальянскую полицию о похищении женой ребёнка, а также обратился в российский суд, который встал на его сторону. Сейчас россиянка готовится к апелляции.

26-летняя Дарья Кравченко из посёлка Таватуй Свердловской области и 46-летний Луиджи Ди Сальвио познакомились около десяти лет назад. Будучи школьницей, девушка съездила в Италию, а после возвращения решила выучить итальянский язык. По словам Дарьи, она занималась с преподавателем, но ей не хватало практики, и она начала общаться с носителями языка в интернете.

Одним из друзей по переписке и стал итальянец Луиджи из провинции Салерно муниципалитета Теджано на юге Италии. Переписка между россиянкой и итальянцем длилась несколько лет, пока они наконец не решились встретиться вживую.

«Он буквально очаровал меня, казался таким скромным и предупредительным», — вспоминает девушка.

В результате Дарья и Луиджи решили стать парой. В феврале 2016 года они расписались.

«Его раздражал каждый мой шаг»

Однако семейная жизнь у пары не заладилась. По словам Дарьи, сразу после заключения брака Луиджи словно подменили.

«Его раздражал каждый мой шаг. Ты неэлегантно ешь, ты моешь пол с разводами, ты неправильно вытираешь тарелки после того, как помоешь. Он устраивал скандал из-за любого пустяка и даже мог ударить», — вспоминает она.

С рождением девочки Софии в сентябре 2016 года ситуация только усугубилась. Как рассказывает Дарья, супруг манипулировал ей, угрожал забрать ребёнка.

© Фото из личного архива

На разрыв отношений Дарья решилась после очередного скандала, который устроил Луиджи накануне её отлёта в Россию.

«Я получаю второе высшее образование и дважды в год летаю в Россию на сдачу сессии. Буквально перед отлётом мы пошли купать ребенка, и я обратила внимание на то, как плохо работает смеситель в ванной, который я просила поменять в течение полугода. В итоге я получила по лицу у ребёнка на глазах, — рассказала она. — Этот скандал стал последней точкой. Но я никого не похищала и не крала. Было бы мне хорошо, я бы от него не уходила».

Оказавшись на родине, Дарья написала заявление о расторжении брака.

«Буду стоять до последнего»

В декабре 2018 года гражданин Италии Луиджи Ди Сальвио подал иск о возвращении незаконно удерживаемого в РФ ребёнка. В исковом заявлении он сослался на Конвенцию о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 1980 года и потребовал возвращения двухлетней дочери Софии в Италию.

Иск рассматривался в Железнодорожном суде города Екатеринбурга. «Я пошла на суд одна, без адвоката», — вспоминает Дарья.

© Фото из личного архива

По словам женщины, она надеялась, что правосудие будет на её стороне, потому что по Конституции нельзя выдавать граждан РФ другим государствам.

Однако судья при вынесении решения руководствовалась конвенцией, согласно которой ребёнок должен остаться в той стране, где он жил дольше.

«Она считала дни: сколько времени мы провели здесь и сколько — в России, при этом не интересовалась бытовыми условиями. Я же растерялась, не смогла привести доводы, чтобы защитить ребёнка и себя. Ведь было сразу заметно, что судья уже приняла сторону отца, — утверждает Дарья. — Она даже грозила судебными приставами и полицией. Но я буду стоять до последнего, я никогда её не отдам».

Дарья считает, что никогда не увидит дочь, если её передадут в Италию отцу.

«Если сейчас в отношении меня в Италии заведено уголовное дело, я по приезду туда сразу же попаду в тюрьму, меня лишат родительских прав», — сказала женщина.

Поддержать россиянку в оспаривании решения суда готовы в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области. При этом уполномоченный Игорь Мороков в беседе с RT отметил, что Дарья Ди Сальвио к ним не обращалась, поэтому они пока не могут помочь.

«Никто договариваться не пытается»

В свою очередь, адвокат итальянца Сергей Грибков считает, что Дарья обманом увезла с собой дочь.

«Дважды в год она вместе с ребенком уезжала к маме на Урал. В очередной раз он отвёз её в аэропорт, а в начале октября, через десять дней, она вдруг сообщила, что больше в Италию не вернётся, — рассказывает RT Грибков. — Хотя, провожая супругу в Россию, Ди Сальвио был уверен в её скором возвращении».

На вопрос о насилии в семейной жизни супругов адвокат ответил, что ничего не может сказать по этому поводу, но у него из общения с клиентом сложилось впечатление, что Луиджи — адекватный человек.

«Никаких медсправок и её фотографий с синяками на суде не всплывало», — добавил адвокат. Также он отметил, что в Италии есть все условия для воспитания ребёнка.

По словам Грибкова, Ди Сальвио пытался договориться с женой.

«У нас есть переписка, где она говорила: «Если хочешь видеть дочь, шли мне ежемесячно €500», — заявил адвокат. — Впрочем, если они договорятся, то мать всё же сможет видеть девочку. Но никто договариваться не пытается».

Между тем, как рассказала RT cама Дарья, она уже наняла адвоката, и сейчас они готовятся к подаче апелляции в Свердловской областной суд. Она надеется, что вышестоящая инстанция отменит решение Железнодорожного суда и дочь останется с ней.