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«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся "самозванец Гуайдо"
27 февраля 2019, 08:24 • 454 • В мире
«Я напомню содержание предыдущих серий», - постпред России Василий Небензя подсказал отвлекающимся от сути представителям Запада, как "самозванец Гуайдо" занял "президентское кресло" прямо с улицы.
Постпред России при ООН Василий Небензя в Совбезе предложил вернуться к истокам истории с самозванцем Хуаном Гуайдо и назвал его "самозванцем с улицы" .
"Для тех, кто отвлекался, я кратко напомню содержание предыдущих серий. В независимой латиноамериканской стране нашелся вдруг самозванец, который на улице сам себя провозгласил президентом страны и сразу же через несколько минут был признан США", — поставил на место Запад Небензя.
Он далее продолжил, что, как ни странно, это не смутило страны Европы и Латинской Америки, и они следом признали этого человека президентом.
Российской представитель напомнил, что у страны вообще-то существует легитимный глава государства, Николас Мадуро, который победил на президентских выборов.
Стоит напомнить, что Запад и ряд латиноамериканский стран не признает результаты выборов в Венесуэле в 2018 году.
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