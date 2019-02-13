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«Я ещё найду, чем удивить»: создатель восхитивших Илона Маска жигулей рассказал о своём творении

13 февраля 2019, 22:24  •  131 • В России
Глава компании SpaceX Илон Маск остался под впечатлением от автомобиля, созданного 18-летним ставропольским студентом Сергеем Артюшенко. Видео, на котором юный инженер ездит «задом наперёд» на своих жигулях, быстро набрало популярность в сети. Впрочем, кроме Маска, на творение студента обратили внимание и сотрудники ГИБДД, которые уже изъяли автомобиль и выписали Артюшенко штраф за нарушение ПДД. В интервью RT молодой человек рассказал, как ему в голову пришла мысль «перевернуть» машину, и признался, что собирается удивить подписчиков своего Youtube-канала.
 
© Кадр: видео YouTube/SVAрщик / AFP
 

Видеозапись, на которой переделанные жигули»под управлением улыбчивого студента Сергея Артюшенко двигаются по улицам Ставрополя задом наперёд, приводя в изумление очевидцев, появилась в городских пабликах вечером 10 февраля. Всё, что происходило в дальнейшем, для Сергея стало полной неожиданностью. На видеозапись сначала обратили внимание местные, а затем и федеральные СМИ. Уже на следующий день ролик появился в Twitter телеканала НТВ. В посте был отмечен аккаунт Илона Маска и написана ставшая в России мемом подпись «Как тебе такое, Илон Маск?» на английском языке. В четверг на твит неожиданно отреагировал сам Маск. Он лаконично, но красноречиво прокомментировал запись фразой на русском языке: «Хаха офигенно». К этому времени необычный автомобиль уже находился на штрафстоянке ставропольской ГИБДД.

RT взял интервью у хозяина необычного автомобиля.

— Сергей, что в итоге сейчас с вашим автомобилем, какие санкции вас ждут?

— Меня на самом деле туда не пускали, возможно, потому что я не являюсь собственником машины, она оформлена на брата, переоформить её не успел. Ходили там в основном телевизионщики, и что в конечном итоге решили полицейские, я, честно говоря, не знаю, не вникал. Машина пока остаётся в ГИБДД, её там второй день изучают, но уже понятно, что ПТС и СТС будут аннулировать.

— А что насчёт штрафов? Сообщали, что на вас составили три протокола за различные нарушения ПДД.

— В итоге штраф за езду задним ходом на перекрёстке мне удалось, так сказать, отменить. Я всё-таки смог доказать им, что двигался не задом, а передом. Так что наказали только за езду без страховки и за внесение несанкционированных изменений в механизм транспортного средства.

— Расскажите, откуда у вас такая любовь к технике. Судя по вашему видеоканалу, вы уже не один год что-то конструируете на достаточно серьёзном уровне.

— До 8-го класса я жил в деревне, и там, естественно, не было никаких секций и чего-то такого. Поэтому занимался тем, что нравится, то есть самодельничал. По сути, я самоучка, всё постигал на личном опыте. Не считаю, что в плане ремонта и конструирования техники достиг какого-то серьёзного уровня, но уже что-то могу. 

— Вы учитесь в аграрном университете. Будущая профессия как-то связана с вашим увлечением?

— Я учусь на электроэнергетика. Здесь хорошие перспективы, хотя по душе мне больше сварочные и слесарные работы.

— Чем будете заниматься после окончания учёбы?

— Пока не знаю, живу сегодняшним днём.

— Давайте вернёмся к этой удивительной «шестёрке». Расскажите историю этого автомобиля, как давно он у вас и как вы его переделывали.

— Я купил его примерно неделю назад. Грубо говоря, если сравнивать с рамными машинами, то я отделил раму от кузова. То есть я отпилил все детали и агрегаты от внешней части кузова, поменял их местами и потом мне просто надо было переделать глушитель, крепления аккумулятора, ну и сидения заново закрепить и ремни.

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— Во сколько вам обошлась всенародная известность?

— Жигули я купил за 16 тысяч рублей, ну и по мелочам на расходные материалы. За работы я никому не платил, всё делал сам.

— Как вообще у вас возникла такая идея: заставить машину ездить задом наперёд?

— Мой брат купил эту машину ещё год назад. Я смотрю на неё: «кирпич», то есть, что спереди, что сзади она одинаковая, надо что-то делать. Была уже такая идея, но не настолько грандиозная, потом увидел, что ребята из Новосибирска сделали такое, и я решил не отставать.

— Даже если вам запретят ездить на этих «Жигулях», машина является вашей собственностью, и вам её вернут. Уже думали, что дальше с ней делать?

— Не знаю, пока думаю оставить себе, над другими вариантами не думал.

— Как вы узнали о том, что ваше творение восхитило самого Илона Маска.

— Мне во «ВКонтакте» написал один из журналистов. Конечно, я не ожидал, что это видео дойдёт до такого человека, как Илон Маск. Трудно описывать свои эмоции, у нас не только же я один такой неповторимый, кто занимается самоделками, но получилось так, что я резко стал популярным отнюдь не из-за того, что делал велосипеды и минитракторы.

— После такого успеха уже думали о том, чем ещё можно удивить подписчиков на вашем Youtube-канале?

— Мысли есть подобные, но в следующий раз произвести такой эффект, конечно, будет намного сложнее. Но я ещё найду, чем удивить.

— После запрета на езду на этих «Жигулях» планируете что-то новое приобретать?

— У меня же ещё есть ВАЗ-2112 и «Газель», пока мне этого хватит, а там посмотрим.

— Возвращаясь к Илону Маску, думаете, есть шансы после такого встретиться с ним?

— Я прекрасно понимаю, где он живёт и где я. Конечно, я был бы рад, но вряд ли это осуществимо.

— За эти дни не устали ещё от внимания прессы?

— Конечно, я ничего подобного не ожидал, хотел привлечь внимание, безусловно, но не предвидел настолько бурную реакцию.

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