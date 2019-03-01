"Я был в это время в Калининграде, там хорошо отработали": Путин похвалил победивших шторм "электриков"

- Мы перешли на новую модель работы – рискориентированный подход: деньги тратим не нормативно, куда положено по бухгалтерии, а тратим там, где есть действительно проблемы, - рассказал президенту о прохождении зимнего периода глава «Россетей» Павел Ливинский. - В текущий момент в рамках прохождения пиковых нагрузок у нас в сетевом комплексе на дежурстве находится более 50 тысяч человек. Это 10 тысяч аварийных бригад, причём 583 бригады – это мобильные в составе почти четырёх тысяч человек, резервные источники все находятся в исправном состоянии общей мощностью почти 400 мегаватт, общей группировкой более пяти тысяч штук и готовы для предотвращения любых аварийных ситуаций на территории России.

Как доложил Ливинский, по сравнению с прошлым годом существенна улучшилась надёжность электросетей - "количество технологических нарушений уменьшили на 17 процентов".

- Погода нас здесь не балует, и в новогодние праздники мы столкнулись с серьёзными аномалиями, такие как шторм на Балтике, эпицентр пришёлся на Калининградскую область, - привел пример самых крупных проблем глава компании. - И слава богу, даже в сравнении с соседями: в Финляндии почти 282 тысячи потребителей были отключены, в Швеции – 300 тысяч, у нас, в Калининградской области, – меньше трёх тысяч, и мы восстановили их очень быстро.

- Я же был в это время в Калининграде, помню. Там хорошо отработали, - похвалил Путин.

- Пользуясь случаем, хотели бы вас пригласить на торжественное открытие подстанции «Порт», которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную тягу для Крымского моста, порта Тамань и вообще является системообразующим объектом на юге России, мощностью 432 мегавольтампера, - попросил Ливинский. - Подстанция действительно как игрушка, современная, тоже полностью на базе цифрового управления.

- Спасибо большое, знаю об этих планах, об этой стройке. Постараюсь посмотреть на месте, - согласился президент.