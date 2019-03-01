Вынужденное вето: Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН американский проект резолюции по Венесуэле

Совет Безопасности ООН в ходе заседания, посвящённого ситуации в Венесуэле, не смог принять резолюцию по этому вопросу. На голосование было вынесено два проекта документа, подготовленных американской и российской сторонами. Однако оба они были заблокированы. Причём постпред России при ООН Василий Небензя и его китайский коллега заявили, что были вынуждены применить своё право вето в отношении американской резолюции. По словам российского дипломата, предложенный США проект не нацелен на решение проблем Венесуэлы. Более того, Москва опасается, что заседание Совбеза может быть использовано Вашингтоном как этап подготовки реальной, а не гуманитарной интервенции в Боливарианской Республик.

Российская и китайская делегации наложили вето на представленный США проект резолюции по ситуации в Венесуэле. В ходе голосования в Совете Безопасности ООН по вопросу принятия американского варианта документа девять из 15 членов Совбеза выступили за него, трое (Россия, Китай и ЮАР) — против, ещё трое воздержались.

Выступая перед процедурой голосования постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложенный проект резолюции кульминацией разыгрываемого Соединёнными Штатами политического спектакля двойных стандартов относительно ситуации в Боливарианской Республике.

«Наконец-то мы дошли до кульминации американского спектакля двойных стандартов по Венесуэле. США прекрасно понимают, что у неё (резолюции. — RT) нет шансов быть принятой», — заявил Небензя.

По его словам, этот документ (в котором содержится призыв к проведению внеочередных президентских выборов в Венесуэле) нужен лишь для дальнейших обвинений Каракаса в том, что он препятствует ввозу «гуманитарной помощи».

В связи с этим постпред обратился к членам Совбеза с призывом «не потворствовать этому политическому шоу» и проголосовать против проекта, а также поддержать российский вариант резолюции, который специально составлен так, чтобы избежать вызывающих разногласие формулировок, и полностью направлен на реальную помощь венесуэльцам.

«Вся эта комбинация — это только пропагандистский пиар, во многом продиктованный внутриполитическими соображениями. Сожалеем, что в него вновь вовлекают Совет Безопасности», — заявил дипломат.

«Мы всерьёз опасаемся того, что сегодняшнее заседание может быть использовано как этап по подготовке реальной, а не гуманитарной интервенции», — добавил Небензя.

Дипломат не исключил, что Соединённые Штаты могут использовать исход заседания как предлог для внешнего вмешательства из-за якобы неспособности Совета Безопасности ООН урегулировать ситуацию в Боливарианской Республике.

Уже после голосования, в ходе которого американский проект резолюции был отклонён, Небензя добавил, что при другом развитии событий это заседание Совбеза ООН могло бы стать первым в истории случаем снятия легитимно избранного президента суверенного государства.

«Возможно, у США есть цель войти в историю. Если бы эта резолюция была принята, это был бы первый случай в истории, когда Совет Безопасности снял с должности одного и назначил другого президента суверенной страны. Это что, мировая демократия в действии?» — заявил российский дипломат.

В свою очередь, постпред Китая при ООН Ма Чжаосюй заявил, что был вынужден проголосовать против предложенного американской стороной документа, поскольку его текст «принципиально расходится с позицией Китая». Также выступивший против этого проекта представитель ЮАР Джери Мэттьюс Матжила назвал документ предвзятым.

«Предложенная США резолюция не отражает понимания первопричин этого конфликта», — цитирует ТАСС дипломата.

В свою очередь, спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон продолжит «решительно поддерживать» лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который в конце января провозгласил себя временным президентом Боливарианской Республики.

«Правительство США будет и впредь решительно поддерживать правительство Гуаидо и ожидает свободных и справедливых выборов в Венесуэле», — заявил Абрамс.

При этом он выразил обеспокоенность по вопросу обеспечения безопасности Гуаидо, когда тот вернётся в Венесуэлу, а также пообещал, что Соединённые Штаты «используют все возможности» для оказания помощи народу южноамериканской республики.

Американский дипломат Эллиот Абрамс и постпред России при ООН Василий Небензя

Reuters

© REUTERS/Lucas Jackson

Буквально через несколько минут после голосования по американскому проекту резолюции по Венесуэле на рассмотрение Совбеза был вынесен предложенный российской стороной вариант документа. Он, однако, также не был принят — за его одобрение выступили четыре страны (Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея), против — семь (во главе с США), четыре члена Совбеза воздержались.

По словам постпреда ЮАР, текст российского документа (в котором содержится призыв к мирному урегулированию кризиса на основе диалога, а главенствующая роль в организации международной помощи стране отдаётся правительству Венесуэлы) соответствует основанной на принципе верховенства права демократии и подчёркивает принципы Устава ООН.

При этом проголосовавший против проекта резолюции постпред Франции Франсуа Делатр заявил, что его не устроило «отсутствие в российском документе призыва к разрешению гуманитарного кризиса в Венесуэле и свободному доступу туда гуманитарной помощи».

В свою очередь, Василий Небензя заявил, что Москва вынужденно применила своё право вето, поскольку американский проект резолюции «не нацелен на решение проблем Венесуэлы». Именно поэтому РФ предложила альтернативный проект резолюции, который мог бы помочь гражданам Боливарианской Республики самостоятельно, без внешнего вмешательства урегулировать возникший политический кризис.

«Мы сегодня слышали из уст уважаемого представителя Соединённого Королевства старую песню: российский проект не прошёл, а американский был заветирован. Собственно, ради этого и затевалась вся эта комбинация: завтра об этом будут трубить СМИ, в то время как о том, что наш проект был убит, не будет сказано ни слова. В нашем документе содержалась поддержка «механизма Монтевидео», но диалог и посредничество — явно не то, к чему стремятся Вашингтон и те делегации, которые его поддерживают», — подчеркнул Небензя.

Добавим, что в пятницу, 1 марта, в Москве пройдут переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова и исполнительного вице-президента Венесуэлы Дельси Родригеса. Ожидается, что в ходе этой встречи стороны обсудят сложившуюся в латиноамериканской республике ситуацию и пути выхода из неё.