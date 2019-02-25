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Выборы в Молдове: Плахотнюк дышит в спину социалистам

25 февраля 2019, 04:24  •  30 • Украина
Первые итоги парламентских выборов в Молдове ошеломительны: по национальному округу 30,08% у социалистов, 29,41% у демократов, 20,28% у ACUM и 11% у партии «Шор». И, хотя обработаны всего 21,7% бюллетеней, результат ДПМ может оказаться неожиданно высоким. Сами демократы объявили, что будут комментировать ситуацию только после того, как будут обработаны не менее 50% протоколов.
Что касается хода молдавских выборов, день был богат на события.
24 февраля в 7:00 по местному времени открылись двери 2018 избирательных участков для проведения парламентских выборов и консультативного референдума по вопросу сокращения числа депутатов и права избирателей на их отзыв. Ещё 123 участка открылись в зарубежье и 47 – для жителей Приднестровья с молдавскими паспортами.
Эти выборы не совсем обычны для Молдавии – впервые за все годы независимости голосование проходит по смешанной системе: 51 депутат будет избран по одномандатным округам, а 50 – по партийным спискам.
Для того, чтобы признать результаты референдума, должны проголосовать не менее 2/3 избирателей. Впрочем, референдум не будет иметь юридических последствий, он проводится исключительно с целью узнать мнение народа по поводу реформирования политической системы страны в будущем. Да и явка не дотянула до 50%, а это означает, что референдум проведён впустую.
В Молдове аккредитованы 3412 местных и 776 международных наблюдателей за процессом выборов.
Несмотря на то, что голосование за рубежом было организовано, мягко говоря, очень посредственно, на иностранных на избирательных участках в Модене, Болонье и Парме (Италия), а также во Франкфурте (Германия) образовались большие очереди. Об этом сообщила глава ЦИК Молдовы Алина Руссу.
В России открылись 11 избирательных участков, два из них — в Москве, где также выстроились длинные очереди. Причём всем проголосовавшим ставили печать в загранпаспорте, чтобы они не смогли проголосовать второй раз на другом участке.
Больше всего избирательных участков открылось в Италии – 29.
И хотя в этом году открыто на 23 участка больше, чем на прошлых президентских выборах в 2016 году, количество их оказалось недостаточным.
Оппозиция призывала правительство увеличить количество избирательных участков в других странах, а президент Молдовы Игорь Додон обратил внимание ОБСЕ, Евросоюза, Совета Европы и международных наблюдателей на то, что избирательных участков для молдаван, работающих за границей, явно недостаточно, что является «дискриминацией молдаван, работающих за рубежом».
Неожиданной оказалась высокая активность жителей Приднестровья – граждан Молдовы. На 47 участках выстроились огромные очереди, жителей ПМР привозили голосовать организованно, на автобусах.
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Прежде в молдавских выборах принимало участие не более двух-трёх тысяч жителей Приднестровья. Исключение составили президентские выборы 2016 года, в которых приняли участие 17 тысяч приднестровцев. В этом же году к 15 часам уже проголосовало 23 тысячи жителей ПМР. Такая активность Левобережья вызвала подозрение, и сразу же появились взаимные обвинения: социалисты обвинили Демократическую партию в том, что демократы склоняют приднестровцев отдавать свои голоса за ДПМ и даже назвали сумму вознаграждения: $20 - $40.
«Есть много сигналов о нарушениях в том, что касается голосования жителей Приднестровья. Наблюдается гораздо более активное участие избирателей. Такого никогда не было. Видимо, те, кто вместе делают бизнес на двух берегах Днестра, власти Молдовы и фирма «Шериф» из Тирасполя, договорились, и возят людей для участия в голосовании»,
– прокомментировал ситуацию Игорь Додон.
В ответ на это правящая Демократическая партия заявила, что «подкупом избирателей из числа жителей Приднестровья занимается пропрезидентская партия социалистов».
А один из лидеров блока ACUM – Андрей Нэстасе – увидел в том, что приднестровцев организованно привозят голосовать на автобусах… «руку Москвы». «Молдова в осаде тех, кто организует самую большую операцию фальсификации народного голосования, которая когда-либо была. Независимая пресса сигнализировала об этой масштабной операции с раннего утра. Тысячи людей привозят на автобусах и микроавтобусах из Приднестровья и дают по 20 долларов за многократное голосование в пользу мафиози и преступников. Это происходит в условиях, когда диаспоре запрещено голосовать. Цель – аннексия Молдовы бывшим советским пространством, и фальсификация, которая направлена на легитимизацию диктатуры и преступников, идёт полным ходом», – заявил Нэстасе. Блок ACUM подал жалобу в ЦИК. Но и ДПМ пожаловалась туда же на то, что и блок ACUM, и ПСРМ нарушают избирательный процесс.
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Майя Санду уже заявила, что блок ACUM «не признает выборы в приднестровских округах из-за массового подвоза избирателей Левобережья Днестра, организованного Демократической партией и Партией социалистов». И объявила о скором старте уличных протестов. «Вне зависимости от результата, он будет меньшим, чем должен быть», – сказала лидер PAS.
Несмотря на все претензии партий друг к другу, глава избирательного штаба демократов Владимир Чеботарь заявил на брифинге, что «процесс выборов проходит в целом нормально, с присутствием небольших инцидентов, которые не могут оказать влияние на итоги голосования».
В 21.00 избирательные участки в Молдавии закрылись, а избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов.
Всего в выборах, по предварительным данным, приняли участие 1,44 млн человек или 49,09% избирателей, внесённых в списки. Меньше всего захотела принять участие в выборе будущего своей страны молодёжь – всего 8,4% человек в возрасте от 18 до 25 лет пришли на избирательные участки. Самыми сознательными оказались граждане от 56 до 70 лет – 32% и от 41 до 55 лет – 26%.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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