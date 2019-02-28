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«Выборы диктуют приоритеты»: Украина отвергла предложение ОБСЕ о «весеннем» перемирии в Донбассе

28 февраля 2019, 00:24  •  33 • Украина
Украинские делегаты в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе отказались согласовывать инициативу о введении с 6 марта «весеннего» перемирия с ДНР и ЛНР. При этом представители Киева сорвали или фактически блокировали работу трёх из четырёх подгрупп ТКГ, проявив «полное нежелание» обсуждать вопросы безопасности и обмена пленными. Об этом по итогам работы ТКГ в Минске сообщили члены делегаций РФ, ДНР и ЛНР. Они констатировали, что на работу украинской стороны негативно влияет идущая предвыборная кампания. Более того, на фоне приближающихся президентских выборов в адрес республик Донбасса звучат новые угрозы, а в регион стягиваются подразделения так называемых добровольческих батальонов ВСУ. Как представители ЛДНР, так и эксперты отмечают, что обострение ситуации в Донбассе может быть использовано Киевом в своих интересах.
 
Работа специалистов СММ ОБСЕ на востоке Украины © ОБСЕ / Баиш Калчаев
 

Представители Киева в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины отказались согласовывать инициативу о введении с 6 марта «весеннего» перемирия в Донбассе. Об этом журналистам сообщил полпред РФ в группе Борис Грызлов по итогам очередного заседания ТКГ в Минске.

«Киев наращивает число обстрелов на линии соприкосновения. В связи с чем на заседании была рассмотрена инициатива ОБСЕ о «весеннем» перемирии, которая была поддержана российской делегацией и делегациями Донецкой и Луганской народных республик. При этом предложение о принятии дополнительных мер об усилении режима прекращения огня киевской стороной было отвергнуто», — цитирует ТАСС Грызлова.

«В результате киевская сторона урезала всю конкретику, оставив только призыв к перемирию и безосновательно отложила принятие решения о дате начала действия «весеннего» перемирия на неопределённое время», — рассказал полпред.

Вместе с тем Грызлов обратил внимание на то, что украинская сторона отказалась обсуждать вопросы обмена пленными в рамках ранее взятых на себя обязательств, а также проявила «полное нежелание предметно решать и даже обсуждать проблемы безопасности».

«Вместо этого представители Киева пытались решать свои предвыборные задачи. Украинская делегация вновь пыталась подменить повестку встречи, выступала с пропагандистскими заявлениями, не имеющими никакого отношения к Минским соглашениям», — подчеркнул Грызлов.

По словам представителя ЛНР в ТКГ Родиона Мирошника, заседания трёх из четырёх рабочих подгрупп 27 февраля были фактически блокированы или сорваны представителями Киева. Полпред ЛНР отметил, что на украинских представителей в переговорном процессе «крайне негативное воздействие оказывает предвыборная кампания», в результате чего они выдвигают абсурдные требования, направленные на срыв дискуссии.

Мирошник рассказал, что из-за поведения украинских делегатов представитель ОБСЕ в ТКГ Пьер Морель «был вынужден делать замечания и констатировать, что такая позиция Киева ведёт в тупик и к срыву переговоров».

«Абсолютная политизация и замыливание главного смысла введения и действия перемирия — излюбленная тактика украинских переговорщиков. Возможно, предстоящие президентские выборы диктуют им такие приоритеты, которые не могут позволить прекратить обстреливать мирное население Донбасса и разрушать его инфраструктуру. Украинская сторона не представила ни одного более-менее приемлемого аргумента, который препятствовал бы введению «весеннего» перемирия», — прокомментировала решение Киева глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

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По её словам, украинская сторона пыталась убедить присутствующих в том, что говорить о возобновлении режима прекращения огня будет возможно только к пасхальным праздникам.

При этом представитель России в контактной группе Борис Грызлов констатировал ухудшение ситуации в Донбассе в последнее время. В частности, он отметил, что ВСУ наращивают количество тяжёлых вооружений на линии соприкосновения, а члены Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подтверждают резкую интенсификацию обстрелов.

«Из Киева звучат новые угрозы в адрес Донбасса. В преддверии выборов киевские власти дополнительно и намеренно осложняют обстановку, в результате ситуация в Донбассе находится на грани новых масштабных боевых действий», — заявил Грызлов.

«На линии соприкосновения вновь появились представители так называемых добровольческих батальонов ВСУ. Опыт показывает, что именно с ними связан рост числа нарушений режима прекращения огня», — добавил он.

Напомним, что накануне начальник пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил о прибытии в Артёмовский (Бахмутский) район Донецкой области порядка ста бойцов отдельного полка «Азов» и восьми БМП.

«Такой стратегией военно-политическое руководство Украины преследует две цели. Первая — вывод националистических вооруженных формирований в Донбасс для исключения дестабилизации обстановки в регионах в период проведения выборов президента. Вторая — активизация ведения провокационных действий вдоль линии соприкосновения», — заявил Безсонов.

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«Повод для срыва выборов»

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По словам украинского политолога и экономиста Александра Дудчака, ситуация в Донбассе была и остаётся для нынешней киевской власти инструментом давления как на самопровозглашённые республики, так и на Россию. В частности, собеседник RT напомнил, что украинская сторона неоднократно устраивала провокации на праздники, и не исключил подобного сценария и в ближайшее время.

«Здесь добавляется важный фактор: Порошенко может оставить Донбасс как козырной туз в колоде. Если он сочтёт проведение выборов невозможным по его сценарию, можно предположить, что Донбасс будет использован как повод для срыва выборов. Хочется надеяться, что этого не произойдёт... Донбасс для украинской власти — это разменная монета, но достаточно высокого достоинства», — отметил Дудчак.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT констатировал, что в настоящий момент украинская сторона уклоняется от выполнения Минских соглашений и не даёт возможности их реализовать.

«Это перманентное состояние, которое поддерживает украинская сторона. Попутно с этим они на местах, в зонах соприкосновения, нагнетают военную обстановку, провоцируют представителей Донецка и Луганска на военные действия», — заявил эксперт.

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При этом политолог отметил, что идущая на Украине предвыборная кампания лишь усугубляет ситуацию, поскольку претенденты на высший государственный пост, включая Петра Порошенко, пытаются заработать дополнительные очки на ситуации в Донбассе и псевдопатриотизме.

«Без сомнения, налицо желание использовать фактор неурегулированности отношений между киевскими властями и ДНР и ЛНР в избирательной кампании», — добавил Оленченко.

Отметим, что следующее заседание трёхсторонней контактной группы намечено на 13 марта. При этом сторонам удалось договориться о проведении 7 марта видеоконференции подгруппы по безопасности ТКГ, на которой может быть определена дата введения «весеннего» перемирия.

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