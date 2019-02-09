ВВС Швеции назвали истребитель Saab "убийцей" российских Су за способность глушить сигнал

Шведский истребитель Saab Gripen E способен ликвидировать российские самолеты Су без использования технологий стелс. Такое заявление сделал командующий Военно-воздушных сил Швеции Матс Хельгессон. Эксперты считают, что это возможно благодаря способности самолета глушить сигнал.

Как пишет Business Insider, он заявил, что Gripen "предназначен" для уничтожения самолетов Су. Хельгессон считает, что российская боевая авиация получила статус легенды за свою способность превосходить маневры американских истребителей и совершать опасные воздушные трюки, однако самолеты Gripen Швеции имеют особенность, которая сделает их "убийцей" истребителей Су.

По убеждению эксперта по воздушным боям из Royal United Services Institute Джастина Бронка, Gripen E имеет возможность глушить радиосигнал.

До этого в мае 2018-го сообщалось, что модернизированный истребитель США четвертого поколения F-15 Eagle способен ликвидировать российский перспективный истребитель пятого поколения благодаря оснащению системой инфракрасного поиска и отслеживания, которая даст возможность обнаружить российский самолет на дальних расстояниях и уничтожить его ракетами AIM.