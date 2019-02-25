Второй тур выборов на Украине с участием Порошенко приведёт к провокациям в Донбассе - эксперт

Политолог Иван Мезюхо считает, что если Пётр Порошенко выйдет во второй тур выборов, то может устроить провокацию в ДНР.

Политолог Иван Мезюхо рассказал RT версию тактики президента Петра Порошенко, если он выйдет во второй тур выборов. Как считает политолог, он может устроить обострение в ДНР.

Мезюхо уверен, что Донбасс, как и раньше, будет использоваться украинским руководством в своей внутриполитической жизни. Эксперт также отметил, что, по его мнению, Киев не собирается выполнять Минские соглашения.

"Украинский президент, скорее всего, рассматривает вариант обострения ситуации на линии соприкосновения в случае, если такой манёвр принесёт ему электоральные очки", - издание цитирует слова Мезюхо.

Накануне Порошенко также хотел получить электоральные очки, но оконфузился. Глава Украины поддержал "забывших о празднике" 23 Февраля украинцев, однако интернет-статистика говорит, что люди помнят и празднуют День защитника Отечества.

Информация предоставлена RT.