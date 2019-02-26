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ВТБ подтвердил убыток в 17,3 млрд рублей от потери украинской «дочки»

26 февраля 2019, 15:54  •  90 • Украина
ВТБ подтвердил убыток в 17,3 млрд рублей от потери украинского дочернего банка. Соответствующая информация опубликована в отчётности банка по МСФО.
 
© Александр Уткин РИА Новости
 

«Группа также списала отрицательную валютную переоценку балансов, связанных с операциями этого банка и ранее отражённых в капитале группы, на сумму 16,6 млрд рублей. Убыток от прекращения признания дочернего банка составил 17,3 млрд рублей», — приводит РИА Новости комментарий ВТБ.

В конце января Верховный суд Украины разрешил арест акций «дочек» российских Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского в рамках компенсации за имущество в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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