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ВТБ подтвердил убыток в 17,3 млрд рублей от потери украинской «дочки»
26 февраля 2019, 15:54 • 90 • Украина
ВТБ подтвердил убыток в 17,3 млрд рублей от потери украинского дочернего банка. Соответствующая информация опубликована в отчётности банка по МСФО.
© Александр Уткин РИА Новости
«Группа также списала отрицательную валютную переоценку балансов, связанных с операциями этого банка и ранее отражённых в капитале группы, на сумму 16,6 млрд рублей. Убыток от прекращения признания дочернего банка составил 17,3 млрд рублей», — приводит РИА Новости комментарий ВТБ.
В конце января Верховный суд Украины разрешил арест акций «дочек» российских Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского в рамках компенсации за имущество в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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