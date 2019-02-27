Вся Россия, пол-Европы, Африка и Азия: Куда могут полететь ядерные ракеты из Индии и Пакистана в случае обострения конфликта

Специалисты напомнили, куда могут полететь ядерные ракеты из Индии и Пакистана в случае обострения конфликта за провинцию Кашмир. При максимальной дальности в 5000 км под ударом оказываются вся Россия, пол-Европы, большая часть Африки и Азия.

Обе стороны конфликта из-за Кашмира, и Пакистан, и Индия, располагают ядерным оружием внушительного радиуса действия, напоминает катарский телеканал Al Jazeera.

Согласно открытым данным, Индия располагает девятью типами баллистических ракет, в том числе Agni-3 с максимальной дальностью 5000 км. Ракетная программа Пакистана, разработанная при помощи Китая, несколько скромнее, но все же позволяет разбомбить любую часть Индии . Самая дальнобойная ракета - Shaheen 2, максимальная дальность — 2000 км.

Таким образом, в случае обострения конфликта стороны могут применить ядерное оружие, дальность действия которого захватывает всю Россию, пол-Европы, большую часть Африки и Азию.

Численность войск Индии телеканал оценивает в 1,4 млн военнослужащих, Пакистана — 650 тысяч солдат. Соотношение танков составляет 3500 против 2500 соответственно. Индия также имеет двукратное преимущество в артиллерии.

В воздухе соотношение сил составляет 42 индийских эскадрильи против 425 боевых самолетов. На воде ВМФ Индии представляют один авианосец, 16 подлодок, 14 эсминцев, 106 патрульных кораблей и 75 боевых самолетов.

У Пакистана — 9 фрегатов, 8 подлодок, 17 патрульных судов и 8 боевых самолётов.

Также Al Jazeera приводит данные о военном бюджете сторон конфликта.