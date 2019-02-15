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ВСУшники обругали российский Т-72Б3

15 февраля 2019, 07:09  •  284 • В мире
Блогер, воспользовавшись мнением ВСУшников, написал критический материал о российском Т-72Б3. Каратели Киева в интервью обругали бронированную машину России и похвалили свою.
Блогер Алексей Хлопотов решил расспросить своих знакомых из ВСУ про использование в бою украинского Т-64БВ и российского Т-72Б3.
Ожидаемо, ВСУшники "обхаяли" российский танк.

В ВСУ заявили, что якобы украинский комплекс динамической защиты "Нож" "всяко лучше" российского "Контакта" "как по эффективности самих элементов, так и по площади прикрытия".
Также агенты Киева считают, что внедрение на морально устаревшую машину спутниковой навигации делает её мощность в бою гораздо выше.
Они также рассказали о закрытой зенитной пулеметной установке, которая якобы им не дает иметь таких же потерь, как у правительственных войск в Сирии на Т-72. Киевские каратели только забывают упомянуть, что на них никто не нападает подобно тому, как это делали боевики ИГ* в САР.
Эксперт, поддерживающий мнение о технике своих интервьюеров, заключает, что недорогая модернизация украинских танков Т-64БВ удалась.
"Если то, что сейчас с Т-64БВ делают харьковчане, назвать "танком для бедных", то "знаменитые" российские Т-72Б3 в их массовой комплектации — вообще "танк для нищих"", — переходит на необоснованную критику Хлопотов.

Ранее администратор интернет-проекта "Отвага-2004″ Леонид Карякин назвал модернизированный украинский Т-64 "танком для бедных".
Он указал на то, что спутниковое оружие и тепловизоры не те модернизации, которые повышают боеспособность бронированных машин.
* Запрещенная в России организация.

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