ВСУшник погиб при растопке печи. Командир бригады утаил несчастный случай от руководства и родственников

Солдат ВСУ погиб, растапливая печь. Его командир решил утаить этот несчастный случай от руководства и даже его родственников.

Представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий на пресс-брифинге сообщил о трагическом несчастном случае, произошедшем в 54-й мехбригаде ВСУ.

Каратель решил растопить печь, по плохое зрение его подвело, и вместо растопки он положил внутрь пачку патронов. Огонь разгорелся и снаряды взорвались. Силы детонации хватило, чтобы убить мужчину на месте.

По информации ЛРН, странное решение принял командир бригады полковник Алексей Майстренко. Он не доложил об этом руководству и родственникам погибшего.

Близкие погибшего солдата узнали о его смерти гораздо позже.