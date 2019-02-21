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ВСУшник погиб при растопке печи. Командир бригады утаил несчастный случай от руководства и родственников
21 февраля 2019, 02:54 • 49 • В мире
Солдат ВСУ погиб, растапливая печь. Его командир решил утаить этот несчастный случай от руководства и даже его родственников.
Представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий на пресс-брифинге сообщил о трагическом несчастном случае, произошедшем в 54-й мехбригаде ВСУ.
Каратель решил растопить печь, по плохое зрение его подвело, и вместо растопки он положил внутрь пачку патронов. Огонь разгорелся и снаряды взорвались. Силы детонации хватило, чтобы убить мужчину на месте.
По информации ЛРН, странное решение принял командир бригады полковник Алексей Майстренко. Он не доложил об этом руководству и родственникам погибшего.
Близкие погибшего солдата узнали о его смерти гораздо позже.
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