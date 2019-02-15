Встреча глав трех государств в Сочи поможет вернуть мир в Идлибе — эксперты

Вчера в Сочи состоялась встреча президентов России, Ирана и Турции, главной темой которой было урегулирование ситуации в Сирии и возвращение сирийской провинции Идлиб, в которой в настоящее время обосновались боевики, под контроль Дамаска. Политолог Джамал Дауд отметил, что прошедшие переговоры являются шансом на мир для всего сирийского народа.

14 февраля в Сочи состоялась встреча глав России, Ирана и Турции, посвященная вопросам урегулирования ситуации в Сирии. Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Эрдоган пришли к выводу, что мириться с присутствием боевиков в Идлибе недопустимо. В настоящее время большая часть неуничтоженных террористов скопилась именно в этой сирийской провинции на границе с Турцией, однако там проживает много мирных жителей, поэтому силовая зачистка боевиков не представляется возможной.

Какое именно решение по Идлибу было принято в ходе трехсторонней встречи, не разглашается. Однако глава Ирана Хасан Рухани намекнул, что решение все-таки принято. Кроме того, иранский президент резко высказался в отношении политики Вашингтона в Сирии. По его словам, американское руководство оказывает поддержку боевикам, чтобы использовать их в своих интересах. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган посетовал, что власти США, несмотря на обещания вывести войска из Сирии, так и не начали это делать.

Во время пресс-конференции, которая состоялась после встречи президентов, Владимир Путин отметил, что президенты Ирана и Турции согласились, что будущее сирийского народа могут определять только сами сирийцы.

Турецкий политолог Джейлан Озгуль в беседе с корреспондентом "360" рассказала, что в Турции очень многого ждали от встречи трех президентов, потому что сирийские беженцы мечтают вернуться на родину. "Позитивный момент в том, что сирийские власти обещают обеспечивать безопасность вернувшихся жителей", - отметила политолог. По ее мнению, если Москва озвучит на международных площадках проблему беженцев и поможет тем самым Анкаре в решении ее острой проблемы, тогда Россия сможет добиться от Турции намного больше уступок по ряду вопросов.

Озгуль отметила, что одним из самых главных вопросов в сирийском конфликте — курдский вопрос. По ее мнению, поддержка Ираном курдов играет на руку Вашингтону и Израилю. Политолог отметила, что в этой проблеме пока не намечается решения. "Эрдоган не даст никакого согласия ни на какую автономию, даже если сам будет за". Потому что весь турецкий народ против этой идеи", — подытожила собеседница издания.

Австралийский политолог Джамал Дауд отметил, что прошедшие трехсторонние переговоры по Сирии являются шансом на мир для сирийского народа. "Власти Сирии стараются соблюсти тонкую грань и учесть интересы других, включая курдов и турков", - рассказал эксперт по радикальным течениям, пояснив, что турецко-курдский конфликт разрешить будет очень сложно, поскольку стороны не согласятся ни на какой компромисс.

По словам Дауда, Идлиб рано или поздно, но обязательно вернется под контроль адекватных властей Дамаска.