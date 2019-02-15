Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине арестовали подозреваемого в организации убийства Гандзюк
В NASA намекнули, что "Союзы" очень пригодятся в освоении Луны
Прапорщик из Кабульской роты
"Мы видели смерть. Но и жизнь": В годовщину вывода войск Лев Лещенко н...
Главная / Политика

Встреча глав трех государств в Сочи поможет вернуть мир в Идлибе — эксперты

15 февраля 2019, 13:39  •  104 • Политика
Вчера в Сочи состоялась встреча президентов России, Ирана и Турции, главной темой которой было урегулирование ситуации в Сирии и возвращение сирийской провинции Идлиб, в которой в настоящее время обосновались боевики, под контроль Дамаска. Политолог Джамал Дауд отметил, что прошедшие переговоры являются шансом на мир для всего сирийского народа.
14 февраля в Сочи состоялась встреча глав России, Ирана и Турции, посвященная вопросам урегулирования ситуации в Сирии. Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Эрдоган пришли к выводу, что мириться с присутствием боевиков в Идлибе недопустимо. В настоящее время большая часть неуничтоженных террористов скопилась именно в этой сирийской провинции на границе с Турцией, однако там проживает много мирных жителей, поэтому силовая зачистка боевиков не представляется возможной.
Какое именно решение по Идлибу было принято в ходе трехсторонней встречи, не разглашается. Однако глава Ирана Хасан Рухани намекнул, что решение все-таки принято. Кроме того, иранский президент резко высказался в отношении политики Вашингтона в Сирии. По его словам, американское руководство оказывает поддержку боевикам, чтобы использовать их в своих интересах. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган посетовал, что власти США, несмотря на обещания вывести войска из Сирии, так и не начали это делать.
Во время пресс-конференции, которая состоялась после встречи президентов, Владимир Путин отметил, что президенты Ирана и Турции согласились, что будущее сирийского народа могут определять только сами сирийцы.
Турецкий политолог Джейлан Озгуль в беседе с корреспондентом "360" рассказала, что в Турции очень многого ждали от встречи трех президентов, потому что сирийские беженцы мечтают вернуться на родину. "Позитивный момент в том, что сирийские власти обещают обеспечивать безопасность вернувшихся жителей", - отметила политолог. По ее мнению, если Москва озвучит на международных площадках проблему беженцев и поможет тем самым Анкаре в решении ее острой проблемы, тогда Россия сможет добиться от Турции намного больше уступок по ряду вопросов.
Озгуль отметила, что одним из самых главных вопросов в сирийском конфликте — курдский вопрос. По ее мнению, поддержка Ираном курдов играет на руку Вашингтону и Израилю. Политолог отметила, что в этой проблеме пока не намечается решения. "Эрдоган не даст никакого согласия ни на какую автономию, даже если сам будет за". Потому что весь турецкий народ против этой идеи", — подытожила собеседница издания.
Австралийский политолог Джамал Дауд отметил, что прошедшие трехсторонние переговоры по Сирии являются шансом на мир для сирийского народа. "Власти Сирии стараются соблюсти тонкую грань и учесть интересы других, включая курдов и турков", - рассказал эксперт по радикальным течениям, пояснив, что турецко-курдский конфликт разрешить будет очень сложно, поскольку стороны не согласятся ни на какой компромисс.
По словам Дауда, Идлиб рано или поздно, но обязательно вернется под контроль адекватных властей Дамаска.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


104
Источник
Похожие новости
15 февраля 2019, 00:39
"Глупости низкопробного сайта": В Госдуме отреагировали на "разоблачение" Bellingcat третьего "отравителя" Скрипалей
15 февраля 2019, 13:39
Встреча глав трех государств в Сочи поможет вернуть мир в Идлибе — эксперты
14 февраля 2019, 18:09
"Фактически Молдова уже прогнулась под Европу": Эксперт о требованиях МИД отозвать посла из России
Загрузка...
15 февраля 2019, 03:54
"Грязные политтехнологии и фальсификации": Патрушев – о том, как Порошенко сможет выиграть выборы
15 февраля 2019, 13:39
"Заставят жить по-людски": Российский псевдоисторик Шехтман мечтает об американской оккупации РФ. Гаспарян: "Ага, как Ирак"
14 февраля 2019, 21:24
"Просто присылайте пожертвования": В Сети объяснили, откуда у жены Навального куртка за 48 тысяч
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 февраля 2019, 21:09
Если победит Зеленский, в игру вступят силовики: Эксперт оценил инцидент кандидата с ветеранами АТО во Львове
13 февраля 2019, 09:39
"Только конкретные факты": Небензя и представитель ОБСЕ поставили на место завравшегося украинского постпреда
14 февраля 2019, 01:54
«На языке силы, Карл!» В Москве смеются над политиком из Эстонии
10 февраля 2019, 13:24
В Сирии начались бои между Ираном и Россией
13 февраля 2019, 03:09
"Вот я, а вот "Бук". А вот геолокация секретных учений": Баранец о русских солдатах, сливших военные тайны в Сеть
14 февраля 2019, 21:24
Министр обороны парой фраз лишил Британию многомиллиардной торговой сделки
11 февраля 2019, 08:54
Каратели ВСУ снимали c БПЛА смертельное попадание 122 мм снаряда в четырех защитников Донбасса — источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.