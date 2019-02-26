Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддержи...
Российский "Циркон" можно перехватить с вероятностью 0,1 процента - эк...
"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил украинцу, возмути...
Иранский Лавров заявил об отставке - СМИ
Главная / Политика

Вслед за минометами Украина заявила о разработке космических технологий

26 февраля 2019, 09:39  •  127 • Политика
Вслед за минометами, которые стабильно убивают собственные расчёты, на Украине решили взяться за космические технологии. О намерении построить плавучую платформу для ракетных пусков объявил завод "Южмаш".
После того, как украинские минометы (переделанные из советских разработок) начали выдавать стабильный результат в виде убийства собственных расчётов, в Киеве решили взяться за развитие космических технологий. На этот раз — на базе завода "Южмаш".
Директор "Южмаша" Сергей Войт обратил внимание на тот факт, что Украина не имеет собственного космодрома, хотя некогда на управляемом им заводе строили ракеты. "Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать её можно на Херсонщине", - пофантазировал он.
Войт признал, что проект нуждается в детальной проработке и согласованиях.
Отметим, "Южмаш" и КБ "Южное" действительно участвовали в разработках космических технологий, но — в советское время. После 1991 года "Южмаш" выживал за счёт российских заказов. Когда в 2014 году Киев отказался от сотрудничества с Москвой по многим отраслям, в том числе в космосе, работа завода остановилась.
Уже спустя год стало известно, что завод находится в плачевном состоянии — отключена подача технической воды, не работают санузлы, не выплачивается зарплата.
Некоторые надежды "Южмаш" связывал с международным проектом "Морской старт", но эти планы так и не были реализованы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



127
Источник
Похожие новости
26 февраля 2019, 03:09
Самопровозглашенный президент Гуайдо обещал вернуться в Венесуэлу на этой неделе
26 февраля 2019, 09:39
"Не отставать от шумеров": В Риге осквернили памятник Пушкину
25 февраля 2019, 23:54
Мантуров пообещал вернуть льготные автокредиты в первый день весны
Загрузка...
25 февраля 2019, 23:54
"Настало время сказать решительное "нет": Россия потребует от ООН не допускать дискриминации по языку
26 февраля 2019, 03:09
"Мы развлечём Трампа": Какие фразы "иранского Лаврова" пугали США
26 февраля 2019, 09:39
Вслед за минометами Украина заявила о разработке космических технологий
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
26 февраля 2019, 06:24
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают ...
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США ...
26 февраля 2019, 03:09
Успокаивает истеричных соседей: Эксперт объяснил, почему Меркель списывает на Москву ...
26 февраля 2019, 02:54
Перерасчёт материального обеспечения: пенсионеры получат доплаты сверх прожиточного м...
26 февраля 2019, 01:24
Геннадий Зюганов - о «секретной» встрече с Дмитрием Медведевым в Тарусе: Да, премьер ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2019, 08:09
"Безграмотными, ленивыми папуасами" назвал теннисист Кафельников жителей России
21 февраля 2019, 12:39
"Россия должна покаяться, встав на колени": украинский пропагандист Гордон поставил ультиматум в интервью Дудю
19 февраля 2019, 15:09
«Почти нацистская речь»: Трамп обратился к армии Венесуэлы
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
22 февраля 2019, 11:24
"Очередная порция военнопленных или самоубийцы?" - У провокаторов в Керченском проливе лишь два пути, уверены в Сети
23 февраля 2019, 18:09
«Он с именем этим ложится, он с именем этим встает»
21 февраля 2019, 02:54
"Возможно, самые ужасные выборы за всю историю Украины": Блогер Шарий вскрыл "схему" победы Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.