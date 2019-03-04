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Всемирный банк и G7 констатировали "крупное поражение" Украины перед коррупцией

04 марта 2019, 18:24  •  105 • Политика
Всемирный банк и страны G7 выпустили совместное заявление, посвященное "крупное поражение" перед коррупцией на Украине. Они потребовали от Киева начать наказывать коррупционеров за незаконное обогащение.
Заявление "Большой семерки" и Всемирного банка было опубликовано после того, как на Украине вышло большое расследование по поводу масштабного воровства окружения Петра Порошенко на военных контрактах.
В документе от имени G7 и Всемирного банка отмечается, что разгулу коррупции на Украине предшествовало решение Конституционного суда страны отменить статью о незаконном обогащении. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины ранее указывали, что это решение позволит 30 депутатам Верховной рады избежать уголовной ответственности. Также будут закрыты 70 уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников.
В документе же подчеркивается, что это решение - "крупное поражение в борьбе с коррупцией", которое нанесло удар по всей антикоррупционной архитектуре украинского законодательства.

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