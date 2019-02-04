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«Все зашло слишком далеко»: Трамп признал возможность отправки военных в Венесуэлу

04 февраля 2019, 11:09  •  202 • В мире
США не исключают того, что политический кризис в Венесуэле придётся решать силовыми методами. Царьград объясняет, почему Вашингтон пойдёт на применение вооружённых сил лишь в крайнем случае.
Автор:
Курганов Дмитрий
Военное вмешательство возможно
Выступая 3 февраля перед журналистами, президент США Дональд Трамп как бы нехотя подтвердил, что отправка американских военных в Венесуэлу возможна. Было видно, что глава Белого дома не горит желанием говорить на эту тему. Однако в ответ на вопрос о том, в каком случае Вашингтон может применить силу по отношению к Каракасу, Трамп признал, что такое развитие событий нельзя исключать, однако конкретных вариантов военного сценария не назвал.
Американский лидер сообщил, что ещё несколько месяцев назад президент Венесуэлы Николас Мадуро предлагал ему личную встречу, однако Трамп от неё отказался, поскольку уже тогда «всё зашло слишком далеко». Президент США назвал эту южноамериканскую страну некогда самой богатой в регионе, а сейчас, по его словам, в ней можно наблюдать повсеместную нищету, страдания людей и разгул криминала. Разумеется, о том, какую роль в этом сыграли сами Штаты, ничего сказано не было.
Реакция официального Каракаса
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса прокомментировал очередной выпад со стороны Вашингтона. Дипломат подчеркнул, что слова Трампа о возможном применении американских вооружённых сил в Венесуэле окончательно убеждают в том, что именно США стоят за попыткой государственного переворота. Глава МИД напомнил, что Вашингтон не первый раз в нарушение устава ООН угрожает силовым воздействием. «Венесуэльская оппозиция полностью подконтрольна Трампу», – написал Арреаса в Twitter.
Хорхе Арреаса. Фото: www.globallookpress.com
Сам Николас Мадуро в адрес американского президента всё сказал ещё 2 февраля, назвав притязания того «императорскими», и пообещал, что Венесуэла не сдастся на милость Вашингтона и его союзников. А под конец недели он окончательно отверг ультиматум стран ЕС, которые потребовали провести досрочные президентские выборы, иначе лидер оппозиции Хуан Гуайдо будет признанным главой Венесуэлы. В интервью телеканалу La Sexta Мадуро заявил, что его страна не будет поддаваться на указания из Европы. По его словам, он также мог бы потребовать признания независимости Каталонии. Получился меткий укол в сторону Испании, которая примкнула к Франции, Германии и другим государствам Евросоюза, поставившим ультиматум официальному Каракасу.

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