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Все по 160$: Россия и США отказались от "взвинченного" визового сбора
01 марта 2019, 18:54 • 76 • В мире
Россия и США договорились вернуть сбор в размере 160 долларов за все виды виз. С Нового года стоимость виз была поднята чуть ли не вдвое, однако, подчеркнули в МИД России, стороны договорились о возвращении визового сбора в размере $160 за все виды виз.
Россия и США договорились вернуть сбор в размере 160 долларов за все виды виз. Как заявили в МИД России, это можно назвать примером успешного двустороннего сотрудничества.
В дипведомстве отметили, что американская и российская стороны согласовали возвращение сбора для оформления всех типов виз в размере 160 долларов.
Напомним, что с Нового года российским гражданам предлагалось заплатить $303 сбора вместо нынешних $160. Таким образом американцы ответили на увеличение стоимости российской визы в 2016 году.
При этом в американском посольстве подчеркивали, что могут снизить размер визового сбора для россиян, если Москва пойдет на такой же шаг.
"Достигнута договоренность с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере 160 долларов США за все виды виз, выдаваемых в соответствии с двусторонним соглашением 2011 года об упрощении визовых формальностей", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что практика взимания сбора за визы возобновится в следующий понедельник, 4 марта.
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