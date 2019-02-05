«Вряд ли это простимулирует экономику»: США выделят $110 млн на развитие экспортного бизнеса в Афганистане

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено помочь афганским бизнесменам, ориентированным на экспорт. Для этого Вашингтон выделит $110 млн. Как отмечается в тендере, с которым ознакомился RT, если предприниматели получат дополнительные средства, а также доступ к информации о зарубежных рынках и о возможных покупателях, то смогут увеличить объёмы производства и ускорить экономическое развитие Афганистана. Однако эксперты сомневаются, что американская программа приведёт к желаемому результату. Аналитики отмечают, что правовая система исламской республики неспособна защитить интересы бизнесменов, а ситуация в стране далека от стабильной. К тому же в США не раз критиковали USAID за халатное отношение к выбору подрядчиков и низкую эффективность его программ.

Соединённые Штаты намерены оказать поддержку предпринимателям в Афганистане. Американское Агентство по международному развитию (USAID) ищет подрядчика для реализации программы «Конкурентоспособность экспортоориентированного афганского бизнеса».

«Цель данной программы состоит в повышении конкурентоспособности афганского бизнеса, ориентированного на экспорт, чтобы содействовать устойчивому экономическому росту и увеличению занятости (в стране. — RT)», — говорится в тендере, с текстом которого ознакомился RT.

Предполагается расширить возможности представителей малого и среднего бизнеса, связанных среди прочего с производством ковров, текстиля, мрамора, гранита, драгоценных камней и ювелирных изделий. В рамках программы Вашингтон готов выделить от $95 до $110 млн.

Как говорится в документе, из-за нехватки знаний в сфере маркетинга афганские бизнесмены зачастую поставляют в соседние страны незавершённую продукцию по низким ценам. А те, в свою очередь, производят конечную обработку и включают компонент добавленной стоимости. Кроме того, развитию афганского экспорта мешают политические обстоятельства.

«По политическим причинам соседние страны периодически закрывают для афганских экспортёров свои границы, что приводит к значительным задержкам поставок товаров и дополнительным расходам на их транспортировку», — указывается в тендере.

Как полагают в USAID, если афганские бизнесмены получат доступ к информации о предпочтениях на зарубежных рынках, будут иметь капитал для улучшения производства и установят связи с иностранными покупателями, то им удастся увеличить продажи и создать новые рабочие места. Так Афганистан ускорит своё экономическое развитие и сократит дефицит торгового баланса.

Афганские женщины перед ювелирным магазином в Кабуле

Reuters

Между тем это далеко не первая подобная программа USAID в Афганистане. И ранее генеральный инспектор по вопросам восстановления страны (SIGAR) Джон Ф. Сопко уже заявлял об их неэффективности. Он привёл в пример попытки Агентства США по международному развитию сократить посевы опийного мака в Афганистане.

«В результате расследования специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана установлено, что ни одна из программ по борьбе с наркотиками не привела к продолжительному снижению объёмов выращивания опийного мака или производства опиума, — говорится в докладе Сопко. — Программы альтернативного развития зачастую были рассчитаны на слишком короткую перспективу, не могли найти жизнеспособные альтернативы опиуму, а иногда даже способствовали его производству».

Речь шла о проекте USAID «Кандагарская продовольственная зона», на который было выделено более $45 млн. Его задачей было сокращение посевов опийного мака в Кандагаре в первую очередь за счёт ирригации земель для сельскохозяйственных нужд. Однако в результате пятилетней работы посевы не уменьшились, а, наоборот, выросли более чем на 600 га.

Афганистан остаётся крупнейшим в мире производителем наркотиков. По данным ООН за 2018 год, общая площадь выращивания опийного мака в стране составляет 263 тыс. га. Из-за отсутствия альтернатив многие жители Афганистана вынуждены выращивать опийный мак, чтобы выжить.

Сохранить контроль

Проект Вашингтона не приведёт к желаемым результатам, считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

«Эффективность программы будет весьма ограниченной. В Афганистане нет стойкой системы права, которая могла бы защитить экономические интересы бизнеса, отсутствует верховенство закона. Кроме того, Афганистан — недостаточно умиротворённая территория. Это значительно снижает результативность», — сказал он в беседе с RT.

По мнению политолога, гуманитарные программы приходят на смену военному присутствию США в Афганистане. Таким образом Штаты рассчитывают сохранить контроль над государством.

«Вашингтон понимает, что нельзя создавать вакуум, просто покинув страну. У США есть свои интересы в регионе, и они должны сохранить там своё присутствие с помощью «мягкой силы» — выводим войска, но предлагаем невоенную помощь», — добавил Ярыгин.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также уверен, что проект США будет провальным.

«За 17 лет страна доведена до разрухи, убито огромное количество людей. И после всего этого американцы выступают с такими перспективными инициативами. Но в Афганистане ещё нет бизнес-среды, чтобы правильно освоить средства. А для того чтобы начать производство, которое может что-то экспортировать, помощь Вашингтона — сущие копейки», — отметил он.

Афганские дети собирают сырой опиум на маковом поле на окраине Джелалабада

Reuters

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Деньги для коррупционеров

Как уточняется в документе, к участию в программе помощи США приглашаются любые виды организаций. USAID особенно поощряет вовлечение женщин и молодёжи, а также предпринимателей, чей бизнес находится в неблагоприятной ситуации.

Однако, как считают аналитики, деньги могут попасть в руки недобросовестным исполнителям или будут потрачены на бесполезные проекты.

«Могут применяться разные схемы. Деньги, скорее всего, будут разворовываться, попадут к коррупционерам. Такое использование средств вряд ли простимулирует экономику», — сказал политолог Григорий Ярыгин.

Как выяснилось из доклада офиса специального генерального инспектора по вопросам восстановления Афганистана (SIGAR), Агентство США по международному развитию халатно относится к выбору подрядчиков. Так, в рамках проекта по борьбе с наркотиками, USAID «редко оценивало программы на предмет их влияния на производство опиума». Чтобы через USAID получить средства из бюджета, подрядчики разрабатывали не приводящие ни к какому эффекту проекты.

Отметим, что проект помощи афганским бизнесменам будет осуществлён по всему Афганистану. При этом в описании тендера подчёркивается: «Крайне важно, чтобы экспортёры находились в Кабуле и других крупных деловых центрах страны — Герате, Мазари-Шарифе, Джелалабаде и Кандагаре».

По оценкам ООН, Кандагар занимает второе место среди провинций Афганистана по объёму культивирования опийного мака. Однако в этом случае средства США вряд ли попадут к представителям наркобизнеса, пояснил Владимир Брутер.

«США будут следить за расходом средств. К наркоторговцам же деньги поступают нелегально. Нужно понимать, что вся опиумная индустрия находится под патронатом американских разведслужб. Без них никакого экспорта наркотиков не было бы», — заключил он.

«От американского народа»

Отдельная глава в описании тендера посвящена брендингу. Исполнители, которые получат финансирование, обязаны размещать на продукции и оборудовании, в рекламных материалах и видео-контенте слоган From the American People («От американского народа»).

«На продукцию и сопроводительные материалы подрядчик должен нанести все элементы индивидуальной маркировки USAID, а также его слоган From the American People, который при необходимости может быть переведён на местные языки», — говорится в документе.

Как полагает Брутер, Штаты используют имиджевый приём, чтобы оставить положительное впечатление после неудачной миссии в Афганистане.

«Даже если кто-то и произведёт товар с логотипом США, это не будет иметь никакого значения. Это попытка сделать хорошую мину при полностью проваленной игре», — сказал он.

Напомним, что США вторглись в исламскую республику в октябре 2001 года в ответ на теракты 11 сентября. В ходе операции «Несокрушимая свобода» Штаты намеревались разгромить движение «Талибан»*. Однако осуществить этот план так и не удалось: боевые действия на территории страны продолжаются до сих пор.

За время пребывания в Афганистане погибли около 2 тыс. американских военных, ранения получили порядка 20 тыс. Среди афганского населения — сотни тысяч жертв и пострадавших.

По данным издания Military.com, Пентагон планирует вдвое сократить военное присутствие в Афганистане в течение 8—12 месяцев.

Накануне спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что Соединённые Штаты и «Талибан» достигли договорённости о мирном соглашении. Это может способствовать полному выводу войск США. Однако, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, говорить об этом пока рано.

«Решения, принимаемые Вашингтоном на этом направлении, увы, не носят системно-долгосрочного характера с точки зрения концепции, с точки зрения некоего перспективного анализа. Примерно раз в два года стратегия меняется, поэтому окончательное признание или ещё что-то в действиях Вашингтона на этом направлении... Я бы с этими словами была более аккуратна, — сказала она. — Я думаю, что это мнение в данную единицу времени, не более того».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.