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В России напомнили, что из-за фейка про химатаку в Думе США выпустили по Сирии 100 крылатых ракет

14 февраля 2019, 11:39  •  28 • В мире
Российские пользователи отметили, что фейковые новости о химатаке в сирийской Думе стоили САР сотни ударов крылатых ракет, выпущенных по ней США.
Сотрудник Би-би-си признался, что ролик о химатаке в госпитале Думы является ложью, так как доказано, что это была постановка.
В Сети прокомментировали признание западными экспертами того, о чем Россия говорила с самого начала: новости о химатаке — фейк.
"Продюсер канала BBC признался, что последствия "химатаки" в сирийской Думе были сфабрикованы: "Сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной. Жертв в госпитале не было". Вот так. А США тогда выпустили по Сирии более сотни крылатых ракет", — пишут российские пользователи, указывая на типичную манеру поведения США в международной политике.

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