Российские пользователи отметили, что фейковые новости о химатаке в сирийской Думе стоили САР сотни ударов крылатых ракет, выпущенных по ней США.

Сотрудник Би-би-си признался, что ролик о химатаке в госпитале Думы является ложью, так как доказано, что это была постановка.

В Сети прокомментировали признание западными экспертами того, о чем Россия говорила с самого начала: новости о химатаке — фейк.

"Продюсер канала BBC признался, что последствия "химатаки" в сирийской Думе были сфабрикованы: "Сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной. Жертв в госпитале не было". Вот так. А США тогда выпустили по Сирии более сотни крылатых ракет", — пишут российские пользователи, указывая на типичную манеру поведения США в международной политике.