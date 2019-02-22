«Вразрез с принципами организации»: в МИД отреагировали на совет ОБСЕ не направлять российских наблюдателей на Украину

Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели рекомендовал России отказаться от отправки своих наблюдателей на Украину. Он также отметил, что ОБСЕ не готова «гарантировать безопасность» россиян в ходе работы на грядущих президентских выборах. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, даже в межпарламентской организации констатировали готовность Киева пойти на провокации. При этом она напомнила, что ещё недавно ОБСЕ настоятельно просила Москву направить наблюдателей на украинские выборы. Эксперты отмечают, что на Западе до сих пор сохраняется антироссийская установка, а в данной ситуации действия Москвы вне зависимости от её последующих шагов будут расценены негативно.

В четверг, 21 февраля, в Вене открылась двухдневная зимняя сессия Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Одной из тем обсуждения, которую подняли европейские депутаты, стал вопрос присутствия российских наблюдателей на предстоящих 31 марта президентских выборах на Украине.

И, по словам председателя ПА ОБСЕ Георгия Церетели, Москве не следует направлять своих представителей в соседнее государство для контроля за ходом избирательного процесса.

«Всё-таки, если не делать этого, будет лучше. Это наше видение», — сказал Церетели на встрече с российской делегацией.

По его мнению, подобный шаг поможет избежать создания предпосылок для провокаций. Вместе с тем он отметил, что организация не сможет «гарантировать безопасность» российских наблюдателей, которым согласно недавно принятому на Украине закону запрещено работать на выборах.

«Если российская сторона не будет продавливать это и примет более взвешенное решение, мы будем признательны ей за это», — добавил Церетели.

Такая рекомендация, разумеется, не осталась без внимания со стороны Москвы. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова констатировала, что даже Парламентская Ассамблея ОБСЕ осознала тот факт, что Киев готов пойти на провокации, «лишь бы сорвать объективное наблюдение за выборами».

«И ещё две важные ремарки. Первая. Дело в том, что международных наблюдателей, представляющих различные страны и политические силы, придумала не Москва. Вторая. Именно представители ОБСЕ настоятельно просили Россию направить наблюдателей на украинские выборы», — напомнила Захарова.

В свою очередь, секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Майя Гришина назвала «беспрецедентной и ненормальной» ситуацию, при которой российским наблюдателям в составе международной миссии не могут гарантировать безопасность.

«Это в принципе противоречит самим выборам, потому что выборы должны проходить в обстановке безопасности, иначе они не могут считаться свободными и открытыми», — цитирует РИА Новости представителя Центризбиркома.

«Очень странно отрабатывают повестку»

По словам генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, странным является сам факт того, что в сложившейся ситуации глава ПА ОБСЕ даёт рекомендации российской стороне, а не пытается указать Киеву на необходимость обеспечения прозрачности предстоящих выборов.

«Конечно, в ПА ОБСЕ понимают провокативность украинской политики, но отдельные её представители отрабатывают повестку дня очень странно, особенно с учётом того, что она идёт вразрез с интересами самой ОБСЕ. И это должно быть причиной внимательного дисциплинарного рассмотрения их активности в этом направлении. Может они делают подобного рода заявления из корыстных побуждений. Здесь на ум приходит русская поговорка про соломинку и бревно в глазу», — заметил собеседник RT.

В свою очередь, политолог Александр Асафов подчеркнул, что несмотря на чёткое осознание происходящего в различных международных организациях, включая ОБСЕ, политики, к сожалению, не всегда могут изложить свою реальную позицию в силу определённых корпоративных интересов.

«Поскольку в организации существует определённый режим поддержки Киева, не принято вслух говорить о реалиях происходящего на Украине. Это касается и отчётов наблюдательных групп ОБСЕ на линии соприкосновений, которые часто пишут о том, что обстрелы ведутся с украинской стороны. Однако, уровнем выше это не замечается и обсуждается стандартная позиция о необходимости выполнения Минских соглашений со стороны России. Конечно, такие вещи постоянно транслируются, это общий консенсус», — заметил эксперт.

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Он также констатировал, что в настоящее время на Западе до сих есть антироссийская установка.

«Задача общего западного мира — создание провокаций в отношении Российской Федерации, в том числе на международном, дипломатическом и политическом полях. То есть, если Россия пошлёт наблюдателей, это плохо. И плохо, если не пошлёт. И это никак не связано с происходящим на Украине», — заявил Асафов в разговоре с RT.

«Странное стечение обстоятельств»

Добавим, что в первый день зимней сессии ПА ОБСЕ также обсуждались поправки к «Проекту руководящих принципов ПА ОБСЕ по наблюдениям за выборами», согласно которым государства получают возможность под предлогом конфликта интересов отказывать другим странам в наблюдении за выборами в составе международных организаций.

В Совфеде назвали фантазиями заявление СБУ о схеме «вмешательства» России «Фактически, конечно, такая возможность даёт некую индульгенцию киевским властям на нарушение фундаментальных принципов наблюдения за выборами», — подчеркнул глава российской делегации и вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

По его словам, отечественным дипломатам удалось предотвратить принятие этого документа и отправить его на доработку. Парламентарий констатировал, что сам принцип определения пригодности того или иного наблюдателя не отвечает интересам независимого исследования демократичности процедуры выборов.

«И ещё одно: как-то по странному стечению обстоятельств, как раз в связи с нежеланием Украины исполнять обязательства ОБСЕ по наблюдению за выборами, именно в этих правилах появляется пункт, по которому страна, имеющая тот или иной конфликт, может отказать в участии наблюдателям», — заметил Толстой.

Напомним, что 31 марта 2019 года на Украине состоятся очередные президентские выборы. Украинские граждане будут выбирать главу государства среди 44 кандидатов, среди которых — действующий лидер Пётр Порошенко, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, а также лидирующий в борьбе за пост украинского лидера, согласно последнему опросу, шоумен Владимир Зеленский.

На этом фоне спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал закон о запрете наблюдателям из России контролировать ход избирательного процесса. В ближайшее время документ должен подписать Пётр Порошенко, который уже пообещал отдать приказ не пускать на Украину российских представителей.