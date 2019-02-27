Война в воздухе: Индия не верит в удачу Пакистана

Два истребителя ВВС Индии были сбиты ракетами Пакистана в воздушном пространстве над Кашмиром. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Вооруженных сил Пакистана генерал-майора Асифа Гафура.

Один из индийских пилотов был взят в плен, еще два летчика погибли, заявляют пакистанские военные. Обгоревший труп одного из них, лежащий возле сбитого самолета Dassault Mirage 2000, был заснят на видео

местными жителями возле города Бадгам. Перехват, по данным местных СМИ, осуществлял истребитель ВВС Пакистана F-16, сделанный в США. Одновременно с этим индийское агентство ANI сообщило, что пакистанский истребитель F-16 — возможно, другой — был также сбит, и упал на линии разграничения сторон в Кашмире. По другим сведениям, передает НСН, это второй индийский самолет, который упал на демаркационной линии.

В то же время глава пресс-службы пакистанских вооруженных сил генерал-майор Асиф Гафур заявил, что армия Пакистана арестовала двух пилотов ВВС Индии, чьи самолеты были ранее сбиты после нарушения воздушного пространства.

«Два [индийских] самолета были сбиты. Один из них упал на нашей территории, другой — на их. Два пилота были арестованы. Один из них получил травмы и был доставлен в больницу. Ему будет оказана необходимая медицинская помощь. Другой пилот находится под стражей», — цитирует РИА «Новости» слова Гафура.

Власти Индии отрицают, что Пакистан сбил самолеты. Как сообщает телеканал NDTV со ссылкой на своего корреспондента в Нью-Дели, «весь личный состав ВВС Индии налицо», и никто не пропал.

«В отсутствие официальных заявлений и подтверждения гибели пилотов, мы должны быть осмотрительными и избегать спекуляций на тему войны», — подчеркивается в сюжете индийского ТВ.

Ранее ФАН сообщал, что не менее пяти индийских военнослужащих пострадали во время минометных обстрелов с подконтрольной Пакистану территории Кашмира. По данным местных изданий, жертвами перестрелки на границе Индии и Пакистана стали пять человек, ранения получили 29 человек.

Накануне, 26 февраля, Военно-воздушные силы Индии нанесли бомбовый и «невоенный» удар по лагерю боевиков из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (запрещена в РФ), расположенному на территории Пакистана. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Индии Виджай Гокхале.

«Превентивный удар, невоенный удар был абсолютно необходим в свете неминуемой угрозы. <...> К нам поступила информация, что группировка готовила другие террористические атаки с участием смертников в Индии, тренируя джихадистов», — подчеркнул замглавы индийского МИДа.

Удар по лагерю нанесли 12 многоцелевых истребителей «Дассо Мираж 2000». Каждый из них сбросил по несколько бомб, каждая из которых весила более тонны. Цель была поражена, лагерь уничтожен.

По данным армии Пакистана, индийские самолеты пересекали линию контроля, разделяющую стороны в единственном мусульманском штате Индии — Кашмире. Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что его страна готова защищаться и имеет право на самооборону. По его словам, ВВС Пакистана «ответили» индийским истребителям, из-за чего «Миражи» были вынуждены вернуться «восвояси».

«Нашему народу не стоит беспокоиться из-за действий Индии, поскольку наши вооруженные силы полностью готовы дать ответ она любую военную авантюру. Пакистан знает, как защитить себя», — подчеркнул чиновник.

При этом, по мнению замглавы МИД Индии Гокхале, Пакистан не принял никаких действий, чтобы ликвидировать инфраструктуру боевиков-исламистов. Напомним, 14 февраля террорист-смертник из «Джаиш-е-Мухаммад» взорвал себя возле военной колонны на севере Индии. В результате теракта погибли 45 человек, из них несколько десятков — военнослужащие. Индия в ответ на атаку отозвала для консультаций своего посла в Пакистане. Кроме того, Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке террористов и фактически запретил ввоз товаров из Пакистана, повысив пошлины на импорт на 200%.

МИД Пакистана, в свою очередь, также отозвал своего посла из Индии, подчеркнул официальный представитель пакистанского внешнеполитического ведомства Мохаммад Фейсал. Одновременно с этим Исламабад отвергает обвинения в терроризме и заявляет о готовности к совместному с Индией расследованию теракта.

Конфликт между Индией и Пакистаном незамедлительно привлек внимание международной общественности. Президент США Дональд Трамп назвал «очень опасной» ситуацию в Кашмире, обострившуюся после атаки смертника.

«Произошедшее в Кашмире очень опасно. Это очень опасная ситуация между двумя странами», — подчеркнул президент США. Трамп добавил, что Вашингтон вовлечен в переговорный процесс и заинтересован в мирном урегулировании конфликта.